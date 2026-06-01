Taksinin Çarptığı Motosiklet Kazası Yara Almadan Atlattı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü ile arkasındaki yolcu, kazayı yara almadan atlattı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kemalettin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. Boyacılar Sokak'tan çıkan Abdurrahman Soysal yönetimindeki 59 T 5525 plakalı taksi ile Canberk E. yönetimindeki 59 APF 960 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yola savruldu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 kişi kazayı yara almadan atlatırken, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.