Kaza, saat 16.00 sıralarında Kemalettin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. Boyacılar Sokak'tan çıkan Abdurrahman Soysal yönetimindeki 59 T 5525 plakalı taksi ile Canberk E. yönetimindeki 59 APF 960 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yola savruldu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 kişi kazayı yara almadan atlatırken, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Taksinin Çarptığı Motosiklet Kazası Yara Almadan Atlattı
