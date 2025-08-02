TALAN Hareketli Hedef Sistemi Otonom Hale Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

TALAN Hareketli Hedef Sistemi Otonom Hale Geldi

02.08.2025 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otonom TALAN, askeri eğitimde gerçeğe en yakın senaryolar sunarak hedef eğitimini dönüştürüyor.

Askeri eğitim teknolojileri kapsamında geliştirilen TALAN Hareketli Hedef Sistemi, tam otonom sürüş kabiliyeti kazandı.

Gön Savunma tarafından geliştirilen Otonom TALAN, ilk kez 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilendi.

Atış eğitimlerinde kullanılmak, seçkin birliklerin ve keskin nişancıların atış eğitimlerinin etkinliğini artırmak amacıyla geliştirilen hedef sistemi, yeni kabiliyetler kazandı.

Gön Savunma Genel Müdürü Ece Göncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saha testlerinden başarıyla geçen TALAN Hareketli Hedef Sistemi'ni, tam otonom sürüş kabiliyeti ile yeniden tasarlandıklarını söyledi.

Otonom TALAN ile Türkiye'nin ilk otonom hareketli hedef sistemini geliştirdiklerini bildiren Göncü, böylece gerçeğe en yakın eğitim olanaklarının oluşması yönünde önemli bir adım attıklarını ifade etti.

Göncü, "Türkiye'de bu teknolojiyi ilk kez sunarak savunma sanayisinde alanımızdaki öncü rolümüzü sürdürüyoruz. Otonom TALAN ile askeri eğitimde artık sadece hedefe değil, harekete de odaklanıyoruz. Gön Savunma olarak; askeri eğitimde 'gerçeğe en yakın' senaryoları ve 'en etkili' tatbikatları mümkün kılacak bir inovasyona imza atmış olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Özgün otonom yazılım sınırları kaldırıyor

Askeri eğitim ve tatbikat süreçlerini daha gerçekçi hale getirmek amacıyla geliştirilen TALAN Hareketli Hedef Sistemi, zorlu arazi şartlarında, farklı senaryolara uyum sağlayabilecek esnek yapısı ile öne çıkıyor. Çeşitli eğitim platformları ve hedef sistemleriyle kolayca entegre olan TALAN, hem dinamik hem de tekrarlanabilir eğitim senaryoları sunuyor.

Otonom TALAN ise klasik sistemlerin ötesinde tamamen bağımsız çalışabilen, akıllı eğitim çözümlerini barındıran bir inovasyon çözümü olarak hayata geçirildi.

Geliştirilen özgün otonom yazılım sayesinde sistem, insan müdahalesine gerek kalmadan belirlenen eğitim rotalarını eksiksiz takip ediyor.

Sensör ve yapay zeka destekli teknoloji, sistemin çevresel engelleri algılayarak dinamik şekilde yön değiştirmesine olanak tanıyor.

Yüksek hassasiyetteki navigasyon sistemi sayesinde, eğitim senaryoları anlık güncelleniyor ve sistem performansı en üst düzeye çıkarılıyor.

Kullanıcının eğitim ihtiyaçlarına uygun, esnek ve interaktif eğitim senaryoları geliştiriliyor. Otonom TALAN, sahip olduğu kabiliyetlerle eğitim ortamlarını daha gerçekçi ve etkili hale getiriyor.

Gelişmiş sensör ve yazılım entegrasyonu hem güvenilir hem de kesintisiz performans sunuyor.

Aynı anda birden fazla hedef kontrolü

Otonom TALAN, çatışma ortamlarını gerçekçi şekilde simüle edebilmek için otonom hareket kabiliyetine sahip bir platform olarak tasarlandı. Sistemin çekirdeğinde, GPS, RTK, IMU ve pusula sensörlerinin oluşturduğu yüksek hassasiyetli konumlandırma ve engel tanıma altyapısı yer alıyor. Bu sayede sistem, operatör müdahalesi olmadan belirlenen eğitim senaryolarını tam bağımsız şekilde yürütebiliyor. Aynı anda birden fazla hedefin kontrolü, gerçek zamanlı izleme arayüzü ile mümkün hale geliyor.

Otonom TALAN sayesinde gerçek dünya çatışma senaryolarına birebir uyum; kapalı alan, açık arazi ve keskin nişancı eğitimlerine tam entegre yapı; kullanıcıların refleks, isabet ve karar verme kabiliyetlerini geliştirme; tekrarlanabilir, ölçülebilir ve analiz edilebilir eğitim performansı mümkün oluyor.

JAVDES ile imzalar atıldı

Gön Savunma, IDEF 2025 kapsamında, Jandarma Asayiş Vakfı (JAVDES) Şirketler Topluluğu ile "hareketli ve çelik hedef platform üretim işbirliği" anlaşması imzaladı.

Bu kapsamda, ihtiyaç duyduğu ürün ve ekipmanların temini ile güvenlik güçlerinin imkan ve kabiliyetlerinin artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TALAN Hareketli Hedef Sistemi Otonom Hale Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Fenerbahçe taraftarları şokta ’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu Fenerbahçe taraftarları şokta! ''Bitti'' denilen transfer iptal oldu
Beşiktaş’ın içler acısı halini en iyi özetleyen an Beşiktaş'ın içler acısı halini en iyi özetleyen an
TSK’dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zorda TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zorda
Yılın transferi duyuruldu Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey Yılın transferi duyuruldu! Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Eşi tarafından katledilen kadının annesinin feryadı yürekleri dağladı: Nerede benim Sinem’im Eşi tarafından katledilen kadının annesinin feryadı yürekleri dağladı: Nerede benim Sinem'im
Dua Lipa, Kosova Cumhuriyeti vatandaşı oldu Dua Lipa, Kosova Cumhuriyeti vatandaşı oldu
Eşini kıskandı, kuzenini pompalı tüfekle öldürdü Eşini kıskandı, kuzenini pompalı tüfekle öldürdü
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitti, 15 yıldır “fil hastalığı“ ile mücadele ediyor Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitti, 15 yıldır "fil hastalığı" ile mücadele ediyor

13:25
Bir ilimizde durum vahim “Nerede bu yetkililer“ diyerek isyan etti: Allah sen yardım et
Bir ilimizde durum vahim! "Nerede bu yetkililer" diyerek isyan etti: Allah sen yardım et
12:34
Radara yansıdı Sağanak yağış adım adım İstanbul’un üzerini kaplıyor
Radara yansıdı! Sağanak yağış adım adım İstanbul'un üzerini kaplıyor
11:30
Düşen eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmış
Düşen eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmış
10:55
İzmir’de kuraklık nedeniyle 6 Ağustos’tan itibaren kısmi su kesintileri başlayacak
İzmir'de kuraklık nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren kısmi su kesintileri başlayacak
10:53
Türkiye-Suriye doğalgaz hattı açıldı
Türkiye-Suriye doğalgaz hattı açıldı
14:50
’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu Galatasaray’a yıldız futbolcudan kötü haber
''Bitti'' denilen transfer iptal oldu! Galatasaray'a yıldız futbolcudan kötü haber
14:45
Bakan Şimşek’i kızdıracak görüntü Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı
Bakan Şimşek'i kızdıracak görüntü! Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı
14:45
Mezarlıktaki hayır çeşmesinden evine su çekti
Mezarlıktaki hayır çeşmesinden evine su çekti
14:22
16 bin liralık alacak için isyan eden Bülent Ersoy, villasına döner tezgahı kurdurdu
16 bin liralık alacak için isyan eden Bülent Ersoy, villasına döner tezgahı kurdurdu
14:20
Türkiye’den ABD’nin vergi artışı kararına ilk yorum
Türkiye'den ABD'nin vergi artışı kararına ilk yorum
14:19
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
14:09
ABD’nin New York ve New Jersey eyaletlerinde sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
ABD'nin New York ve New Jersey eyaletlerinde sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
14:09
ABD’nin New York ve New Jersey eyaletlerinde sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
ABD'nin New York ve New Jersey eyaletlerinde sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
13:59
Osimhen gölgede kalacak Fenerbahçe’den çılgın transfer hamlesi
Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2025 13:31:41. #7.13#
SON DAKİKA: TALAN Hareketli Hedef Sistemi Otonom Hale Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.