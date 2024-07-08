Talas Antika Pazarı, Mevlana Mahallesi pazar yerinde açılacak - Son Dakika
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Talas Antika Pazarı, Mevlana Mahallesi pazar yerinde açılacak

Talas Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, her ayın 2. pazar günü Harman Mahallesi'nde kurulan Antika Pazarı, bu hafta sonunda Mevlana Mahallesi pazar yerinde antika tutkunlarını bir araya getirecek. 14 Temmuz Pazar günü kurulacak pazarda saatten el sanatlarına, ev eşyalarından halı ve kilime kadar birçok antika eser alıcısıyla buluşacak. Aynı pazar yerinde Talas Belediyesi'nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından hayata geçirilen Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı da kurulacak.

08.07.2024 11:33
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Talas Antika Pazarı, Mevlana Mahallesi pazar yerinde açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her ayın 2. pazar günü Harman Mahallesi'nde kurulan Antika Pazarı, bu hafta sonunda Mevlana Mahallesi pazar yerinde antika tutkunlarını bir araya getirecek.

14 Temmuz Pazar günü kurulacak pazarda saatten el sanatlarına, ev eşyalarından halı ve kilime kadar birçok antika eser alıcısıyla buluşacak.

Öte yandan Talas Belediyesinin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile hayata geçirdiği Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı da aynı pazar yerinde kurulacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Talas Antika Pazarı, Mevlana Mahallesi pazar yerinde açılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Talas Antika Pazarı, Mevlana Mahallesi pazar yerinde açılacak - Son Dakika
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