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Talas Antika Pazarı, Mevlana Mahallesi pazar yerinde açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her ayın 2. pazar günü Harman Mahallesi'nde kurulan Antika Pazarı, bu hafta sonunda Mevlana Mahallesi pazar yerinde antika tutkunlarını bir araya getirecek.

14 Temmuz Pazar günü kurulacak pazarda saatten el sanatlarına, ev eşyalarından halı ve kilime kadar birçok antika eser alıcısıyla buluşacak.

Öte yandan Talas Belediyesinin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile hayata geçirdiği Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı da aynı pazar yerinde kurulacak.