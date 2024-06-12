Talas Belediye Başkanı, Damızlık Köyü Şehit Piyade Onbaşı Ahmet Dursun Ortaokulu öğrencilerini ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Talas Belediye Başkanı, Damızlık Köyü Şehit Piyade Onbaşı Ahmet Dursun Ortaokulu öğrencilerini ağırladı

Talas Belediye Başkanı, Damızlık Köyü Şehit Piyade Onbaşı Ahmet Dursun Ortaokulu öğrencilerini ağırladı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Sarız ilçesindeki Damızlık Köyü Şehit Piyade Onbaşı Ahmet Dursun Ortaokulu öğrencilerini belediyede ağırladı. Yalçın, öğrencilere belediyenin görevleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve birimleri gezdirdi. Minik ziyaretçilere çeşitli hediyeler verildi.

12.06.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri merkeze en uzak yerleşim yeri olan Sarız ilçesindeki Damızlık Köyü Şehit Piyade Onbaşı Ahmet Dursun Ortaokulu öğrencilerini ağırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Yalçın, makamında ağırladığı Türkçe öğretmeni Büşra Ünsal ve beşinci sınıf öğrencileriyle sohbet etti.

Belediyenin görevleri ve faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Yalçın, daha sonra belediye hizmet binasında yer alan birimleri gezdirerek çalışmaları anlattı.

Yalçın, öğrencileri ve öğretmeni belediyede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yalçın, minik ziyaretçilerine çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA

Mustafa Yalçın, Ahmet Dursun, Kayseri, Onbaşı, Piyade, Sarız, Talas, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Talas Belediye Başkanı, Damızlık Köyü Şehit Piyade Onbaşı Ahmet Dursun Ortaokulu öğrencilerini ağırladı - Son Dakika


22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:23 İstanbul’da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam İstanbul'da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam
17:07 Ateşkes yine çıkmaza girdi Hamas kabul etti, bu sefer ABD silahların susmasına yanaşmıyor Ateşkes yine çıkmaza girdi! Hamas kabul etti, bu sefer ABD silahların susmasına yanaşmıyor
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 22:38:42. #1.11#
SON DAKİKA: Talas Belediye Başkanı, Damızlık Köyü Şehit Piyade Onbaşı Ahmet Dursun Ortaokulu öğrencilerini ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement