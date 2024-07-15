Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Millet Bahçesi'nde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Millet Bahçesi'nde İncelemelerde Bulundu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapımı devam eden Millet Bahçesi'nde çalışmaları inceleyerek bilgi aldı. 100 bin metrekarelik alanda yer alan parkta ağaçlar, yeşillikler, oturma alanları, yürüyüş alanları, bisiklet yolları ve çocuk oyun grupları bulunacak. İşlerin tamamlanmasına 2 ay kaldığını belirten Yalçın, kışa kalmadan bahçenin açılışını yapacaklarını söyledi.

15.07.2024 10:51
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapımı devam eden Millet Bahçesi'nde incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yalçın, yürütülen çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İnsana yaraşır ve insan odaklı bir park yapmaya önem verdiklerini anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Burası 100 bin metrekare bir alan. Bunun 20 bin metrekaresinde 4 okul mevcut. 80 bin metrekare alanda Talas'ın en güzel parklarından birisi olacak. Yoğun mahallelerin içerisinde böyle bir alana sahip olmak, hakikaten Talas için bir şans. İl Jandarma Komutanlığının doğu tarafındaki bu alanda bir yıldan uzun süredir çalışmalarımız devam ediyor. Burada bolca ağaç, yeşillik, oturma alanları ve insanların sağlıklı olarak vaktini geçirebileceği yürüyüş alanları, bisiklet yolları ve çocuk oyun grupları koyduk. 2 aylık bir işimiz kaldı, kışa kalmadan buranın açılışını yapacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Millet Bahçesi'nde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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