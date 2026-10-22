Talas Belediyesi 2025'te konut ve işletmelerden 15 bin kilogram atık yağ topladı - Son Dakika
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Talas Belediyesi 2025'te konut ve işletmelerden 15 bin kilogram atık yağ topladı

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Talas Belediyesi 2025 yılında konut ve işletmelerden 15 bin kilogram bitkisel atık yağ topladı. Yağlar lisanslı geri kazanım tesislerine gönderildi, çevreye duyarlı bina ve işletmelere Çevre Dostu Bina ve Çevre Dostu İşletme etiketi verildi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye, 2025 yılında 15 bin kilogram bitkisel atık yağ topladı.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından yürütülen çalışmayla ilçe genelindeki konutlara ve işletmelere bitkisel atık yağ biriktirme bidonları dağıtıldı.

Bu kapsamda geçen yıl toplanan 15 bin kilogram bitkisel atık yağ, lisanslı geri kazanım tesislerine gönderildi.

Belirli miktarda bitkisel atık yağ getirenlere çeşitli hediyelerin verildiği çalışmada, çevreye duyarlı bina ve işletmelere "Çevre Dostu Bina" ve "Çevre Dostu İşletme" etiketi dağıtıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Talas Belediyesi 2025'te konut ve işletmelerden 15 bin kilogram atık yağ topladı - Son Dakika
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