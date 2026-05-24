Talas Belediyesi Bayram Hazırlıklarını Tamamladı

Talas Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı rahat ve huzur içinde geçirebilmesi için yürüttüğü çalışmaları tamamladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler tarafından kent genelindeki yollar süpürme ve yıkama araçlarıyla temizlendi.

Çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklardaki kurumuş ot, kuru ağaç dalları ve hafriyatlar taşınarak görüntü kirliliği engellendi.

Kentteki camileri temizleyip bayram namazına hazırlayan ekipler, mezarlıklarda da temizlik ve bakım çalışması yaptı.

Vatandaşlar, Mevlana Mahallesi Salı Pazarı, Yenidoğan Mahallesi Perşembe Pazarı, Cemil Baba Mezarlığı arkasındaki pazar ile Reşadiye Kurban Kesim Yeri'nde kurbanlarını kesebilecek.