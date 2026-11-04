Talas Belediyesi kültürel miras panelini 11 Kasım'da meclis salonunda düzenleyecek - Son Dakika
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Talas Belediyesi kültürel miras panelini 11 Kasım'da meclis salonunda düzenleyecek

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Talas Belediyesi ile Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenleyeceği 'Kültürel Mirasımıza Sahip Çıkıyoruz' paneli 11 Kasım'da meclis salonunda yapılacak. Panelde ilçenin tarihi yapılarının korunması ve kültürel miras bilincinin geliştirilmesi ele alınacak.

Talas Belediyesi ile Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğinde, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması amacıyla "Kültürel Mirasımıza Sahip Çıkıyoruz" başlıklı panel düzenlenecek.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, panel 11 Kasım saat 14.00'te Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Panelin açılış konuşmalarını Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Şafak Çivici yapacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun'un moderatörlüğünü üstleneceği panelde, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Fatih Çapar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanı Gürcan Senem, Talas Belediye Başkan Yardımcısı Etem Mezgitli ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Alper Yıldız konuşmacı olarak yer alacak.

Panelde, ilçenin tarihi yapılarının korunması, kültürel dokusunun yaşatılması, tarihi değerlerin gelecek nesillere aktarılması ve kültürel miras bilincinin geliştirilmesine yönelik görüş ve öneriler paylaşılacak.

Kaynak: AA
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