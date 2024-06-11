Talas Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı Vatandaşlar Tarafından Tercih Ediliyor

Güncel

Talas Belediyesinin kurban satış ve kesim alanı vatandaşlarca tercih ediliyor.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kurban satış ve kesim alanında büyükbaş ve küçükbaş için oluşturulan kesim bölümleri güneşlik, çit ve otlak, su, lavabo ve mescid gibi sosyal donatılar bulunuyor.

Bayrama sayılı günler kala hareketliliğin arttığı Reşadiye kurban pazarına alışverişe gelen İbrahim Tokpınar, pazar yerinden memnun olduklarını, daha önce de aynı yerde kurban kestiklerini belirtti.

Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık satan İsmail Bayırbaş da alandaki hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Talas Belediyesine teşekkür eden Bayırbaş, "Her sene herkes farklı bir renkte çadır getiriyordu ama artık burada yapılan tek tip çadırlar var, ortam nezih olmuş. Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.