Talas Belediyesi Parklarda Kitap Okuma Etkinliği - Son Dakika
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Talas Belediyesi Parklarda Kitap Okuma Etkinliği

Talas Belediyesi, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın öncülüğünde düzenlenen etkinlikle çocukları parklarda kitap okumaya teşvik ediyor. Etkinlik kapsamında çocuklar hem eğleniyor hem de yeni bilgiler öğreniyor. Belediye Başkanı Yalçın, Dedeoğlu Parkı ve Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'ndaki etkinliklere katılarak çocuklarla sohbet ediyor ve sorularını yanıtlıyor. Etkinlik boyunca çocuklar, geleneksel sokak oyunlarından müzikli drama yarışmalarına kadar pek çok aktiviteyle buluşuyor.

02.08.2024 16:25
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Talas Belediyesinin parklarda kitap okuma etkinliği devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın hayata geçirdiği etkinlik kapsamında bir araya gelen çocuklar parklarda kitap ve masal okuyor.

Etkinlik kapsamında çocuklar hem eğlenceli vakit geçirirken hem de yeni bilgiler öğreniyor.

Dedeoğlu Parkı'nda gerçekleşen etkinliğin bu haftaki programına katılan Yalçın, çocuklarla bir araya gelerek onlarla sohbet edip soruları yanıtladı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'ndaki etkinlik ise yaklaşık 2 saat sürdü.

Program boyunca çocuklar, kitap okumanın yanı sıra farklı etkinliklerle geleneksel sokak oyunlarından müzikli drama yarışmalara, kukla gösterilerinden boyama etkinliğine kadar pek çok aktiviteyle buluştu.

Kaynak: AA

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