Talas Restorasyon Eğitimi Ziyareti - Son Dakika
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Talas Restorasyon Eğitimi Ziyareti

Böhürler, Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek eğitim çağrısında bulundu.

16.09.2024 14:49
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AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) işbirliği ile hayata geçirilen Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'ni (TAREM) ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Böhürler, Talas'ın Zincidere Mahallesi'ndeki tarihi Kız Yetimhanesi müştemilatında bulunan ve mimari restorasyon ahşap, taş ve demir atölyelerini gezerek, yetkililerden bilgi aldı, kursiyerlerle sohbet etti.

Kayserilileri eğitim almak için TAREM'e davet eden Böhürler, şunları kaydetti:

"Tarihi eserlerin onarılması gibi bu eserlerde kullanılan ahşap, demir ve taş tekniklerinin gelecek kuşaklara aktırılması da bir kültür mirasının yaşatılması anlamında büyük önem taşıyor. Talas Belediyesinin TAREM'ini bu anlamda çok kıymetli buluyorum. Bir defa bulunduğu ortam köy okullarının bulunduğu eski cezaevinin olduğu, Kayseri Üniversitesinin işbirliğiyle geleneksel sanatları yaşatan, gelecek nesillere miras bırakan bilgilerin nakledilmesini çok kıymetli bir çaba olarak gördüm."

Her yaştan katılımcıya teorik ve uygulamalı eğitim verilerek herhangi bir ön sınava girmeksizin isteyen herkesin kayıt yaptırabildiği merkezden mezun olan kursiyerler, uluslararası geçerliliği olan ve e-devletten sorgulanabilen sertifikaya da sahip olabiliyor.

Kaynak: AA

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