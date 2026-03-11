Talas'ta Ramazan Etkinlikleri Devam Ediyor

Talas Belediyesinin ramazan ayına özel olarak düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerde son hafta heyecanı yaşanıyor.

Etkinlikler kapsamında, 13 Mart'ta saat 21.15'te geleneksel Türk tiyatrosunun önemli unsurlarından biri olan meddah kültürünü sahneye taşıyan "Bir Meddah Arkadaşım Var" adlı tiyatro oyunu, izleyicilere hem nostaljik hem de keyifli bir ramazan akşamı yaşatacak. 14 Mart saat 21.15'te ise sanatçı Necmettin Ötün tasavvuf müziği konseri verecek.

Ramazan etkinliklerinin kapanış programı olan 15 Mart'ta ise akademisyen yazar ve şair Ömer Demirbağ, gerçekleştireceği söyleşide ramazanın manevi dünyası, insanın iç yolculuğu ve toplumsal değerler üzerine değerlendirmelerde bulunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ramazan ayı boyunca düzenlenen etkinliklerin vatandaşlardan ilgi gördüğünü belirterek, etkinliklerin son haftasında da tüm vatandaşları bu güzel atmosferi paylaşmaya davet etti.