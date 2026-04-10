Talas'ta Tekstil Bağışları Gıda Kolisine Dönüşecek

10.04.2026 14:42
Talas'ta mobil tekstil bağış kutuları, ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri ulaştıracak.

Kayseri'nin Talas ilçesine yerleştirilecek mobil ikinci el tekstil bağış kutularında toplanacak ürünler, ihtiyaç sahipleri için gıda kolilerine dönüştürülecek.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Türk Kızılay Talas Şube Başkanı Şevket Ağmaz arasında imzalanan protokolle, ilçenin belirli noktalarına mobil ikinci el tekstil bağış kutuları yerleştirilecek.

Kutularda toplanan ürünler, Kızılay'a teslim edilerek karşılığında maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara gıda kolisi ulaştırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, yapılan işbirliğinin toplumsal dayanışmaya önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Paylaştıkça çoğalan ve dayanıştıkça güçlenen bir Talas için çalıştıklarını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Belediyemiz ile Türk Kızılay Talas Şube Başkanlığımız arasında anlamlı bir protokolü hayata geçirdik. Mobil tekstil bağış kutularımız aracılığıyla toplanan ürünlerin, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda kolisi olarak ulaşacak olması bizler için son derece kıymetli. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum."

Ağmaz ise işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kullanılabilir durumdaki tekstil ürünlerinin değerlendirilerek gıda yardımına dönüşmesi hem çevre hem de sosyal yardımlaşma açısından büyük bir kazanım. Talas Belediyemize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

