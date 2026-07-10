Talas'ta Trafik Kazası Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Talas'ta Trafik Kazası Davası Devam Ediyor

10.07.2026 19:15
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Yaren Mercan'ın ölümüne neden olan sürücü Kadir E.'nin yargılanmasına devam edildi, tutukluluğu sürdü.

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde, otomobiliyle çarptığı motosikletteki Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yaren Mercan'ın ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kadir E. cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları ile maktul Yaren Mercan'ın yakınları hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık Kadir E, olayın bir kaza olduğunu ve herhangi bir kastının olmadığını ileri sürdü.

Daha önceden yakınlarını trafik kazasında kaybettiğini ifade eden Kadir E, uzun süre cezaevinde olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Tanık olarak dinlenen M.Ç. de olay günü sanığın yanında alkol içtiğini ve ardından aracıyla ayrıldığını belirtti.?

Kaza anını görmediğini, olayın ardından kaza yerine geldiğini anlatan M.Ç. sanığın kazanın ardından maktulün başında beklediğini söyledi.?

Cumhuriyet savcısı da sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Hakim, sanık Kadir E'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Öte yandan kaza anına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.

Olay

Merkez Talas ilçesinde 20 Mart'ta, kullandığı motosikletle Kadir E. idaresindeki 38 YE 008 plakalı otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 22 yaşındaki Yaren Mercan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Tutuklanan sürücü Kadir E. hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilerek 25. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Kaynak: AA

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