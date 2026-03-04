Talas'tan Yetimlere Bayram Yardımı - Son Dakika
Talas'tan Yetimlere Bayram Yardımı

04.03.2026 11:44
Talas Belediyesi, 70 öksüz ve yetim çocuğa bayramlık kıyafet yardımı yaptı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 70 öksüz ve yetim çocuğa bayramlık kıyafet yardımında bulunduklarını bildirdi.

Başkan Yalçın, yazılı açıklamasında, ramazan ayı başından beri vatandaşları iftarda bir araya getiren Talas Belediyesinin, bu ramazanda da öksüz ve yetimleri unutmadığı belirtti.

Ramazan ayının dayanışma ve yardımlaşma ayı olduğunu aktaran Yalçın, "Yılın her günü yaptığımız sosyal destekleri ramazan ayında artırarak sürdürüyoruz. Bu ramazanda 70 öksüz ve yetimimiz için bir giyim firmasından satın aldığımız kıyafet çeklerini aile büyüklerine teslim ettik. Bir nevi bayramlık kıyafetlerini almış olduk. Güle güle giysinler, onların mutluluğu bizim mutluluğumuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
