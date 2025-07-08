TALAY İHA, IDEF 2025'te Tanıtılıyor - Son Dakika
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TALAY İHA, IDEF 2025'te Tanıtılıyor

TALAY İHA, IDEF 2025\'te Tanıtılıyor
08.07.2025 11:18
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Yerli insansız hava aracı TALAY, IDEF 2025'te üretime hazır modeliyle sergilenecek.

"Dünyanın ilk alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı" (İHA) olarak ilk kez geçen yıl tanıtılan TALAY, bu kez üretime hazır yeni modeliyle uluslararası arenada boy gösterecek.

Anadolu Ajansının (AA), 22-27 Temmuz'da İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilenecek yerli ve milli Türk savunma sanayisi ürünlerine odaklandığı "IDEF 2025'e doğru" başlıklı dosyanın dördüncü haberinde, Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız hava aracı TALAY ele alındı.

Geçen yıl düzenlenen SAHA Expo fuarında ilk kez tanıtılan TALAY insansız hava aracı, IDEF 2025'te üretime hazır son modeliyle savunma sanayisindeki karar vericilerin ve profesyonellerin karşısına çıkacak.

Wing-in-Ground (yer etkisi) prensibiyle gerçekleştirilen test uçuşlarının ardından, serbest uçuş kabiliyetini de 100 metre irtifaya çıkararak kanıtlayan TALAY için deniz testlerinin tamamlanmasının ardından seri üretim sürecine geçilecek.

TALAY'ı geliştiren Solid AERO, Yonca Shipyard iş birliğiyle planlanan test-üretim faaliyetlerine yakın zamanda başlayacak. Bu iş birliği kapsamında TALAY'ın gövde entegrasyonundan nihai montajına kadar tüm aşamalar, yüksek kalite standartlarıyla yürütülecek.???????

Deniz üstü alçak irtifada operasyon yapabilme ihtiyacına bir cevap olarak geliştirilen TALAY, savunma, saldırı ve caydırıcılık görevlerinde etkili, yüksek performanslı bir platform olarak görev yapacak.

Deniz ve kıyı görevleri için optimize edilen bu yenilikçi İHA, kanat-yer etkisi (Wing-In-Ground) teknolojisini kullanarak deniz yüzeyinden sadece birkaç metre yükseklikte, radarların tespit edemeyeceği bir şekilde süzülerek hareket ediyor.

30 kilogram faydalı yükle farklı görevler yapabilecek

TALAY, katlanabilir kanatları sayesinde hızlı bir şekilde konuşlandırılabiliyor ve 30 kilograma kadar sensör ya da mühimmat taşıma kapasitesine sahip. Saatte 200 kilometre hıza ulaşabilen araç, yaklaşık 3 saat uçuş süresi ve 200 kilometre operasyonel menzil sunuyor. Deniz durumu 3 şartlarında bile otonom ya da operatör kontrollü uçuş kabiliyetini ortaya koyan TALAY, devriye, keşif, saldırı ve kargo gibi farklı görevlere kolaylıkla adapte olabiliyor.

Kamikaze insansız deniz araçlarından (KIDA) daha üstün hız, menzil ve düşük iz profiliyle deniz ortamında rakipsiz performans sunduğu ifade edilen TALAY, normal taarruz görevlerinin yanı sıra top atak ve liman hedeflerine yönelik saldırı kabiliyetleri, opsiyonel mühimmat konfigürasyonlarıyla entegre edildi.

Optik, kızılötesi ve lazer sensör yükleri sayesinde istihbarat-gözetleme-keşif (ISR), caydırma ve doğrudan angajman operasyonlarını üstlenebilen TALAY, saatte 200 kilometreye ulaşan maksimum hızı ve deniz platformlarından daha hızlı reaksiyon veren manevra kabiliyetiyle kritik hedeflere süratle intikal edebiliyor.

Düşük radar kesit alanı ve sonar izi bırakmayan tasarımıyla tespit edilmeden operasyon gerçekleştirebilen TALAY, Katlanabilir yapısı ve hafif gövdesiyle, farklı platformlardan hızlı konuşlandırma imkanı sunuyor.

TALAY, Gelişmiş veri linkleri ve önceden yüklenen koordinatlarla "öğret ve tekrar et" modunda hassas görev icrası sağlayabiliyor.

Testler yoğunlaştı, yetenekleri daha da gelişti

TALAY için yürütülen yoğun test çalışmaları ve ilk modelden elde edilen veriler doğrultusunda kanat profili ve gövde altı aerodinamik düzlem optimizasyonları yapıldı. Böylece yer etkisiyle verimlilik yüzde15 artırılarak yüzde 40 seviyesine çıkarıldı.

Kompozit gövde ve katlanabilir kanat mekanizmalarında yüksek mukavemetli, hafif alaşımlar tercih edildi. Taşınabilirlik ve hızlı konuşlandırma süreleri yarı yarıya azaltıldı.

Yeni nesil uçuş kontrol birimi; gelişmiş PID yerine model-tabanlı ve yapay zeka destekli uçuş yazılımıyla donatıldı. Bu sayede 100 metreye kadar serbest uçuşta daha stabil irtifa tutuşu sağlanıyor.

Ne zaman göreve hazır olacak?

Deniz testleri tamamlandıktan hemen sonra, Ekim 2026 itibarıyla seri üretim hattı devreye alınacak.

Üretim hattından çıkan ilk seri örneklerin Ocak 2027 sonunda kullanıcı birliklerine teslim edilmesi planlanıyor.

Eğitim, lojistik ve destek altyapısı kurulduktan sonra, sahada tam taktik angajman ve ISR görevlerine 2027 başında çıkması hedefleniyor.

Yonca Shipyard ile gövde montaj ve son kontrol süreçleri taslak takvime alındı. Malzeme tedarik ve kalite kontrol protokolleri oluşturuldu.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Havacılık, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TALAY İHA, IDEF 2025'te Tanıtılıyor - Son Dakika

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