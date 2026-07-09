Talya Bormalı\'dan Bronz Madalya

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ilkokul 4. sınıf öğrencisi Talya Bormalı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Dünyası Matematik Olimpiyatı (TIMO) 2026 Dünya Finali'nde bronz madalya kazandı.
Çorlu Bahçeşehir Koleji öğrencisi Bormalı, 2-6 Temmuz'da gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi temsil etti.
Dünyanın farklı ülkelerinden öğrencilerin yer aldığı olimpiyatın global finalinde 13 ülkeden matematik alanında başarılı öğrenciler mücadele etti.
Talya Bormalı, matematiksel muhakeme, analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin ölçüldüğü yarışmada gösterdiği performansla bronz madalyanın sahibi oldu.
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