Tam Tıkalı Kalp Damarlarına Yeni Nesil Tedavi İstanbul'da Masaya Yatırıldı - Son Dakika
Tam Tıkalı Kalp Damarlarına Yeni Nesil Tedavi İstanbul'da Masaya Yatırıldı

27.04.2026 10:01
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve ICS iş birliğiyle düzenlenen uluslararası toplantıda, kronik total oklüzyon tedavisinde yeni teknolojiler ele alındı.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile International Chip Summit (ICS) iş birliğinde düzenlenen uluslararası toplantıda, tam tıkalı kalp damarlarının tedavisinde yeni nesil yaklaşımlar değerlendirildi. Çin, İtalya, Tunus, Mısır, Ürdün, Moldova ve Türkiye'den kardiyologlar, kronik total oklüzyon (CTO) olarak adlandırılan tam tıkalı kalp damarlarının açılmasına yönelik yeni teknolojileri hem teorik hem de uygulamalı olarak ele aldı. Anjiyo laboratuvarında gerçekleştirilen canlı vakalar eş zamanlı yayınlanırken, katılımcılar operasyon sırasında karşılaşılan zorlukları anlık olarak değerlendirme imkanı buldu.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, 'Artık bu toplantıları kendi ülkemizde yapıyoruz. Eskiden Batı ülkelerinde öğrenmeye çalışıyorduk, şimdi dünyanın farklı ülkelerinden gelen meslektaşlarımızla tecrübelerimizi paylaşıyoruz' dedi. Toplantının en önemli özelliklerinden birinin canlı vaka uygulamaları olduğunu vurgulayan Koçaş, 'Anjiyo laboratuvarında canlı olarak vakalar yapılacak, karşılaşılan zorluklar çözülecek. Böylece operatörler hem teorik eğitim alacak, hem pratik olarak hastaların nasıl tedavi edildiğini görecek' diye konuştu.

CTO girişimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koçaş, 'Daha önce tedavi edilemeyen tam tıkalı kalp damarlarını tedavi etmeyi planlıyoruz. Eskiden tek seçenek cerrahi tedavilerdi, ancak yeni teknolojiler sayesinde bu damarların hepsini açmamız mümkün olabiliyor. Ülkemiz son yıllarda bu konuda önemli bir noktaya gelmiş durumda. Artık dünyanın her tarafından gelen meslektaşlarımıza bu girişimlerin nasıl yapılacağını biz gösterebiliyoruz' şeklinde konuştu. İki gün süren programda canlı cerrahi uygulamaları ve bilimsel oturumlar, katılımcılara kapsamlı bir eğitim imkanı sundu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tam Tıkalı Kalp Damarlarına Yeni Nesil Tedavi İstanbul'da Masaya Yatırıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Tam Tıkalı Kalp Damarlarına Yeni Nesil Tedavi İstanbul'da Masaya Yatırıldı - Son Dakika
