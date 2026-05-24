Tanal: Baba Ocağınıza Sahip Çıkın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tanal: Baba Ocağınıza Sahip Çıkın

24.05.2026 04:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahmut Tanal, CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine karşı nöbet tutarak destek çağrısında bulundu.

(ANKARA) - İstinafın kararıyla Genel Başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nin tahliyesini istediği yönündeki iddialar üzerine genel merkezin önüne gelen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz: Baba ocağınıza sahip çıkın. Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkın. AKP'nin işbirlikçilerine ödün vermeyin" dedi.

İstinafın CHP Kurultayı'na yönelik mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde süren hareketlilik gece yarısının ardından arttı. İstinafın kararıyla Genel Başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezine yönelik tahliye talebinde bulunduğu iddiasıyla parti yöneticileri ve yurttaşlar Genel Merkez binasına çağrıldı.

CHP Genel Merkezi önünde açıklama yapan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda saat gece 02.30. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde, baba ocağımızda nöbetteyiz. Neden nöbetteyiz? Genel merkezimize kayyum atanması nedeniyle nöbet tutuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin suçu ne? Yoksulun, mağdurun, mazlumun yanında yer aldığı için, emeklilerin yanında yer aldığı için, barınma hakkı olmayan insanların yanında yer aldığı için Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilk olarak 47 yıldan sonra birinci parti yaptığı için."

İktidara doğru yürüyoruz. Bu iktidara doğru yürümemiz AKP iktidarını rahatsız etmiştir. Onun işbirlikçilerini rahatsız etmiştir. Şimdi AKP'nin işbirlikçileri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni ele geçirmeye çalışıyorlar. Burası bizim baba ocağımızdır. Eğer bu işbirlikçiler polis kuvvetiyle burayı işgal etmeye çalışırlarsa şunu bilmelerini istiyoruz ki biz burada rahatsız olursak onun evinin önünde biz de onu rahatsız edeceğiz. Nasıl anlayacaklarsa anlasınlar. Anlayabileceği dilden de onlara hitap edeceğiz.

"BABA OCAĞINIZA SAHİP ÇIKIN"

Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz: Baba ocağınıza sahip çıkın. Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkın. AKP'nin işbirlikçilerine ödün vermeyin. Kusura bakmasın kimse. Bu bir hak, hukuk, adalet mücadelesidir. Eğer haktan, hukuktan, adaletten, demokrasiden, özgürlükten yanaysanız Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek çıkın. Yok bunun karşısındaysanız da AKP'nin yanında duruyorsanız da onun işbirlikçilerin yanında duruyorsanız da o zaman da sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tanal: Baba Ocağınıza Sahip Çıkın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray, Dünya Kupası’na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD’ye sokmayız Beyaz Saray, Dünya Kupası'na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD'ye sokmayız
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim
30 yıl boyunca ölü birinin kimliğiyle yaşayıp devleti dolandırdı 30 yıl boyunca ölü birinin kimliğiyle yaşayıp devleti dolandırdı
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti

01:11
İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçim ofisi için kapatılma kararı alındığı iddia edildi
İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçim ofisi için kapatılma kararı alındığı iddia edildi
00:11
Özgür Özel, CHP PM toplantısına başkanlık etti
Özgür Özel, CHP PM toplantısına başkanlık etti
23:36
Türkiye’den transfer yapacak mı Acun Ilıcalı’dan zafer sonrası ilk açıklama
Türkiye'den transfer yapacak mı? Acun Ilıcalı'dan zafer sonrası ilk açıklama
23:32
Netanyahu’da ’anlaşma’ paniği: Koalisyon ortaklarını ’acil’ toplantıya çağırdı
Netanyahu'da 'anlaşma' paniği: Koalisyon ortaklarını 'acil' toplantıya çağırdı
23:25
Trump tarihi ilan etti: İran ile anlaşma yakında duyurulacak, Hürmüz Boğazı açılıyor
Trump tarihi ilan etti: İran ile anlaşma yakında duyurulacak, Hürmüz Boğazı açılıyor
22:46
Erbil’de İranlı muhaliflerin üssüne roketli saldırı
Erbil’de İranlı muhaliflerin üssüne roketli saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 04:55:45. #7.13#
SON DAKİKA: Tanal: Baba Ocağınıza Sahip Çıkın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.