Tanal: Baba Ocağınıza Sahip Çıkın

(ANKARA) - İstinafın kararıyla Genel Başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nin tahliyesini istediği yönündeki iddialar üzerine genel merkezin önüne gelen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz: Baba ocağınıza sahip çıkın. Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkın. AKP'nin işbirlikçilerine ödün vermeyin" dedi.

İstinafın CHP Kurultayı'na yönelik mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde süren hareketlilik gece yarısının ardından arttı. İstinafın kararıyla Genel Başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezine yönelik tahliye talebinde bulunduğu iddiasıyla parti yöneticileri ve yurttaşlar Genel Merkez binasına çağrıldı.

CHP Genel Merkezi önünde açıklama yapan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda saat gece 02.30. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde, baba ocağımızda nöbetteyiz. Neden nöbetteyiz? Genel merkezimize kayyum atanması nedeniyle nöbet tutuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin suçu ne? Yoksulun, mağdurun, mazlumun yanında yer aldığı için, emeklilerin yanında yer aldığı için, barınma hakkı olmayan insanların yanında yer aldığı için Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilk olarak 47 yıldan sonra birinci parti yaptığı için."

İktidara doğru yürüyoruz. Bu iktidara doğru yürümemiz AKP iktidarını rahatsız etmiştir. Onun işbirlikçilerini rahatsız etmiştir. Şimdi AKP'nin işbirlikçileri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni ele geçirmeye çalışıyorlar. Burası bizim baba ocağımızdır. Eğer bu işbirlikçiler polis kuvvetiyle burayı işgal etmeye çalışırlarsa şunu bilmelerini istiyoruz ki biz burada rahatsız olursak onun evinin önünde biz de onu rahatsız edeceğiz. Nasıl anlayacaklarsa anlasınlar. Anlayabileceği dilden de onlara hitap edeceğiz.

"BABA OCAĞINIZA SAHİP ÇIKIN"

Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz: Baba ocağınıza sahip çıkın. Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkın. AKP'nin işbirlikçilerine ödün vermeyin. Kusura bakmasın kimse. Bu bir hak, hukuk, adalet mücadelesidir. Eğer haktan, hukuktan, adaletten, demokrasiden, özgürlükten yanaysanız Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek çıkın. Yok bunun karşısındaysanız da AKP'nin yanında duruyorsanız da onun işbirlikçilerin yanında duruyorsanız da o zaman da sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum."