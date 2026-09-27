Tandem bisikletle İngiltere\'den yola çıkan iki arkadaş Beypazarı\'nda mola verdi

Tandem bisikletle İngiltere'den yola çıkan iki arkadaş Beypazarı'nda mola verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İngiltere'den tandem bisikletle yola çıkan iki arkadaş, Bursa ve Eskişehir üzerinden geldikleri Beypazarı'nda mola verdi ve burada festivale denk geldi. Türk halkının su ve ikramlarla karşıladığı ikili, yeniden Bursa'ya gidip ardından Yunanistan ve Arnavutluk'u görmeyi planlıyor.
İngiltere'den tandem (ikili) bisikletle yola çıkan iki arkadaş ulaştıkları Beypazarı'nda mola verdi.
Güney Afrika asıllı İrfan İsmail ve arkadaşı Alman vatandaşı Helen Stockmanm bisikletleriyle çıktıkları yolculukta Beypazarı'na ulaştı.
İrfan İsmail, Bursa ve Eskişehir üzerinden Beypazarı'na ulaştıklarını belirterek, "Bugün buradayız ve festivale denk geldik. Gezmek istiyoruz. Buradan yine Bursa'ya doğru yola çıkacağız. Daha sonra Yunanistan'a geçeceğiz ve ardından Arnavutluk'u göreceğiz. Yolculuğumuz böyle sürecek." dedi.
Helen Stockmanm da yolculuklarının çok renkli geçtiğini anlatarak, "Türk halkının sevgisiyle karşılaştık. Yollar boyunca bize ikramlar yaptılar, su ikramında bulundular. Türkiye'yi ve Türk halkını çok seviyoruz." diye konuştu.
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