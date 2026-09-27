Tandem bisikletle İngiltere\'den yola çıkan iki arkadaş Beypazarı\'nda mola verdi

İngiltere'den tandem (ikili) bisikletle yola çıkan iki arkadaş ulaştıkları Beypazarı'nda mola verdi.

Güney Afrika asıllı İrfan İsmail ve arkadaşı Alman vatandaşı Helen Stockmanm bisikletleriyle çıktıkları yolculukta Beypazarı'na ulaştı.

İrfan İsmail, Bursa ve Eskişehir üzerinden Beypazarı'na ulaştıklarını belirterek, "Bugün buradayız ve festivale denk geldik. Gezmek istiyoruz. Buradan yine Bursa'ya doğru yola çıkacağız. Daha sonra Yunanistan'a geçeceğiz ve ardından Arnavutluk'u göreceğiz. Yolculuğumuz böyle sürecek." dedi.

Helen Stockmanm da yolculuklarının çok renkli geçtiğini anlatarak, "Türk halkının sevgisiyle karşılaştık. Yollar boyunca bize ikramlar yaptılar, su ikramında bulundular. Türkiye'yi ve Türk halkını çok seviyoruz." diye konuştu.