Taner Ölmez, 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı

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Oyuncu Taner Ölmez, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ölmez, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Madenciler" başlıklı fotoğrafını seçen sanatçı, "Depremde muazzam bir görev üstlendi madenciler. Onlara hayranlığımı göstermek adına, onları seçiyorum." dedi.

Taner Ölmez, haber kategorisinde Andres Gutierrez'in İspanya'daki bir yangın sırasında çekilmiş "Yangını izlerken" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Çevre kategorisinde de Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında" adlı fotoğrafı için oy kullanan sanatçı, "Nesli tükenen bir iş dalı hayvancılık ve çobanlar. Gittikçe kalmıyor. Artık böyle bir şey kalmayacak korkusuyla yaşıyoruz. Doğu Anadolu bölgesinden olduğum için hayvancılık dedelerimizin mesleği. Oradan da bir bağ var tabii ama bu adamların yaptığı iş hiç kolay bir şey değil. Dağların arasında sürüleri otlatmak için bazen aylarca kalıyor, köylerine inmiyorlar. Binbir türlü tehlikeyle savaşıyorlar. Saygı duyuyorum." dedi.

Spor kategorisinde ise Fatemeh Bahrami'nin "Engel tanımayan başlıklı fotoğrafı için oy kullanan genç sanatçı, "İranlı Mahdia Khaki, 10 yıl önce trafik kazasında sol elini kaybetmesine rağmen tek eliyle crossfit sporcusu olmayı başardı. Muazzam bir başarı hikayesi burada var." değerlendirmesinde bulundu.