Taner Ölmez, 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Taner Ölmez, 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı

Taner Ölmez, 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı

Oyuncu Taner Ölmez, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Ölmez, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek, 'Haber', 'Çevre-Yaşam', 'Spor', 'Gazze: Kanıt' ve 'Deprem: Umut' kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi. Taner Ölmez, haber kategorisinde Andres Gutierrez'in İspanya'daki bir yangın sırasında çekilmiş 'Yangını izlerken' başlıklı fotoğrafına oy verdi. Çevre kategorisinde de Sayim Harmancı'nın 'Dağlar arasında' adlı fotoğrafı için oy kullanan sanatçı, 'Nesli tükenen bir iş dalı hayvancılık ve çobanlar. Gittikçe kalmıyor. Artık böyle bir şey kalmayacak korkusuyla yaşıyoruz. Doğu Anadolu bölgesinden olduğum için hayvancılık dedelerimizin mesleği. Oradan da bir bağ var tabii ama bu adamların yaptığı iş hiç kolay bir şey değil. Dağların arasında sürüleri otlatmak için bazen aylarca kalıyor, köylerine inmiyorlar. Binbir türlü tehlikeyle savaşıyorlar. Saygı duyuyorum.' dedi. Spor kategorisinde ise Fatemeh Bahrami'nin 'Engel tanımayan' başlıklı fotoğrafı için oy kullanan genç sanatçı, 'İranlı Mahdia Khaki, 10 yıl önce trafik kazasında sol elini kaybetmesine rağmen tek eliyle crossfit sporcusu olmayı başardı. Muazzam bir başarı hikayesi burada var.' değerlendirmesinde bulundu.

14.02.2024 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyuncu Taner Ölmez, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ölmez, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Madenciler" başlıklı fotoğrafını seçen sanatçı, "Depremde muazzam bir görev üstlendi madenciler. Onlara hayranlığımı göstermek adına, onları seçiyorum." dedi.

Taner Ölmez, haber kategorisinde Andres Gutierrez'in İspanya'daki bir yangın sırasında çekilmiş "Yangını izlerken" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Çevre kategorisinde de Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında" adlı fotoğrafı için oy kullanan sanatçı, "Nesli tükenen bir iş dalı hayvancılık ve çobanlar. Gittikçe kalmıyor. Artık böyle bir şey kalmayacak korkusuyla yaşıyoruz. Doğu Anadolu bölgesinden olduğum için hayvancılık dedelerimizin mesleği. Oradan da bir bağ var tabii ama bu adamların yaptığı iş hiç kolay bir şey değil. Dağların arasında sürüleri otlatmak için bazen aylarca kalıyor, köylerine inmiyorlar. Binbir türlü tehlikeyle savaşıyorlar. Saygı duyuyorum." dedi.

Spor kategorisinde ise Fatemeh Bahrami'nin "Engel tanımayan başlıklı fotoğrafı için oy kullanan genç sanatçı, "İranlı Mahdia Khaki, 10 yıl önce trafik kazasında sol elini kaybetmesine rağmen tek eliyle crossfit sporcusu olmayı başardı. Muazzam bir başarı hikayesi burada var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Taner Ölmez, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taner Ölmez, 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 12:10:14. #1.12#
SON DAKİKA: Taner Ölmez, 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement