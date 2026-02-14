Tango ile Aşk: Mühendis Çiftin Hikayesi - Son Dakika
Tango ile Aşk: Mühendis Çiftin Hikayesi

14.02.2026 11:14
Baran ve Yağmur, tango sayesinde hem aşklarını buldu hem de evlilik yolunda ilk adımlarını attı.

Ankara'da hobi olarak başladıkları dans kursunda yolları kesişen ve evlilik için ilk adımlarını atan mühendis çift, hayatlarının merkezine yerleşen tangoyu aşkla ve tutkuyla icra ediyor.

İnşaat mühendisi Baran Özcan ve bilgisayar mühendisi Yağmur Gümüş, tango öğrenmek amacıyla eğitim almaya başladıkları dans kursunda tanıştı.

Günlük hayatlarında meslekleri gereği yoğun çalışan 44 yaşındaki Özcan ve 35 yaşındaki Gümüş için tango, kendilerine nefes aldıran, hayat enerjilerini artıran bir tutku haline geldi.

Eğitimler ve çeşitli organizasyonlar sırasında gelişen arkadaşlıkları zamanla sevgiye dönüşen, dans sayesinde birbirlerini bulan Özcan ve Gümüş, geçen yıl evliliğe ilk adımlarını atarak nişanlandı.

Bu yıl yaz aylarında dünyaevine girmeye hazırlanan çift, zamanlarının büyük bölümünü tangoya ayırıyor.

Haftanın 7 günü dans kursuna gelen çift, aşklarına vesile olan tangoyla ilk danslarını yapacakları düğün gününü heyecanla bekliyor.

"Hayat enerjimin çok ciddi şekilde arttığını hissettim"

Bilgisayar mühendisi Yağmur Gümüş, tangoya lise yıllarından beri ilgi duyduğunu anlattı.

Yaklaşık 3 yıl önce bir dans stüdyosunda eğitime başladığını söyleyen Gümüş, oldukça keyif aldığını ve dansı hobi haline getirdiğini dile getirdi.

Tangoya başladıktan sonra gerçek tutkusunu bulduğunu belirten Gümüş, "Tangoya başladıktan sonra hayat enerjimin çok ciddi şekilde arttığını hissettim. Şu an hayatımda dans olmasa çok eksik hissederim. Burada eşimi buldum. Bu amaçla yola çıkmamıştım elbette ama bana kattığı şey tutkudan ziyade hayat arkadaşımı bulmak oldu." diye konuştu.

Nişanlısıyla tanıştıktan sonraki hislerini anlatan Gümüş, "Sanki bu zamana kadar bütün yemeklerimi tuzsuz, baharatsız yiyormuşum. Onun güzel olduğunu düşünüyormuşum ama bir şeyler eksikmiş, benim için böyle bir his." dedi.

Gümüş, zamanla sevgiye dönüşen arkadaşlıklarının ardından partner olarak dans etmeye başladıklarını dile getirerek, "Tangonun aşk duygusunu hissettiren bir dans olduğunu düşünüyordum ama bu duygu sadece müzikle size geçen bir şey. Karşı tarafa hissettiğiniz bir durum değil. Baran'la dans etmeye başladıktan sonra tamamlanmış hissettim." ifadelerini kullandı.

Her akşam dans kursuna geldiklerinden bahseden Gümüş, "Yaptığımız başka bir aktivite neredeyse kalmadı. Buluşmalarımız da burada, spor faaliyetlerimiz de burada, her şeyimiz burada. 7 gün buradayız." şeklinde konuştu.

?"Tangoyu sevdiğiniz kişiyle yapmak, tarif edilemeyecek kadar güzel bir şey"

Üniversite yıllarından bu yana farklı dans türleriyle ilgilendiğini anlatan Baran Özcan ise son 2 yıldır tango yaptığını belirterek, "İyi ki tangoya başlamışım çünkü tango bana hayatımın aşkını getirdi." dedi.

Mühendis olmanın hayata analitik bakmayı beraberinde getirdiğini aktaran Özcan, kendini sanatsal yönde besleyen unsurun dans olduğunu dile getirdi.

Tangonun ise hayat arkadaşını ona getirmesi nedeniyle ayrı kıymete sahip olduğunu vurgulayan Özcan, "Dans etmek zaten kendi içerisinde insanı duygusal olarak çok yükselten, çok yücelten bir şey. Tangoyu sevdiğiniz, sizi mutlu eden, gözünün içine baktığınız zaman 'İyi ki ben bu insanla birlikteyim.' dediğiniz kişiyle yapmak, tarif edilemeyecek kadar güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

Özcan, düğün hazırlıkları esnasında stres hissettikleri tek konunun da tango yapacakları ilk dansları olduğunu söyledi.

Haftanın her günü hiç sıkılmadan dans ettiklerini ve hayat telaşından, zorluğundan uzaklaşarak birbirlerine vakit ayırdıklarının altını çizen Özcan, "Eşli danslar birlikte yapılan, bir çift olarak yapılan bir şey. Ama eğer ki hayat arkadaşınızla birlikte yapıyorsanız, artık o sizin ulaşabileceğiniz en üst nokta." diye konuştu.

Özcan, çiftin tartışmalarına konu olan tek şeyin de dans olduğunu, icra ettikleri sanatı en iyi şekliyle ortaya koymak için üstlendikleri sorumluluğu paylaştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

