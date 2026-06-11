Tango Şampiyonası Finali 14 Haziran'da - Son Dakika
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Tango Şampiyonası Finali 14 Haziran'da

11.06.2026 12:38
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Türkiye Uluslararası Tango Şampiyonası finali, 14-14 Haziran'da AKM'de gerçekleşecek.

Türkiye Uluslararası Tango Şampiyonası'nın büyük finali, 14 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek.

AKM'den yapılan açıklamaya göre, 40 ülkeden gelecek dansçılar, 12-14 Haziran'da düzenlenecek organizasyonda yarışacak.

Dört kategoride gerçekleştirilecek yarışmada dansçılar, finale kalmak ve derece elde etmek için mücadele verecek. Kategorilerden ikisi, Buenos Aires Dünya Tango Şampiyonası'nın resmi eleme sistemi içerisinde yer alıyor.

Yarışmada dereceye girenler, Buenos Aires'te düzenlenecek dünya şampiyonasına katılma hakkı elde edecek.

Etkinlik kapsamında Arjantinli tango orkestrası Sonder Tango da canlı performans sergileyecek. Organizasyonda tango dansı ve canlı müzik performansları sanatseverlerle buluşacak.

Organizasyon, İstanbul'daki Arjantin Başkonsolosluğu, Atatürk Kültür Merkezi ve Buenos Aires Kültür Bakanlığı işbirliğiyle düzenleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tango Şampiyonası Finali 14 Haziran'da - Son Dakika

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