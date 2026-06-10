Tanju Özcan'a Yeni Suçlama! - Son Dakika
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Tanju Özcan'a Yeni Suçlama!

Tanju Özcan\'a Yeni Suçlama!
10.06.2026 17:24
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Bolu'da uzaklaştırılan Başkan Tanju Özcan'a cinsel saldırı suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

BOLU Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Tanju Özcan hakkında, belediye personeli Öznur Ç.'nin (33) savcılığa ifade verip şikayetçi olmasının ardından 'Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı' suçundan soruşturma başlatıldı.

Şubat ayında 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında tutuklanıp Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında yeni bir soruşturma daha başlatıldı. Özcan'ın yargılandığı 'Tehdit' ve 'Şantaj' davasında mağdur olarak yer alan Bolu Belediyesi çalışanı Öznur Ç., dün Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Özcan hakkında yeni iddialarda bulunup şikayetçi oldu. İfadesinde, Bolu Belediyesi'nde çalışmaya başladıktan yaklaşık 5-6 ay sonra Tanju Özcan'ın kendisinden hoşlandığını söylediğini belirten Öznur Ç., işten çıkarılma korkusuyla birden fazla kez Özcan'la görüşüp birlikte olduğunu iddia etti. Öznur Ç., ilk başlarda Özcan'ın kendisini yanına oturtmaya çalıştığını ve fiziksel temasta bulunmak istediğini ileri sürerek, "Elimi tuttuğunda elini iterek odayı terk ediyordum. Bu durumlardan kimseye bahsedemedim çünkü karşımda koskoca başkan vardı" dedi.

Belediyeye giriş çıkışlarında da Özcan'ın kendisine iltifat içerikli sözler söylediğini söyleyen Öznur Ç., zamanla Özcan'ın kendisiyle birlikte olmak istediğini dile getirdiğini ve bunu kabul etmemesi halinde işten çıkarılmakla tehdit edildiğini iddia etti.

Öznur Ç., Tanju Özcan'ın şoförü Suat Ç.'nin de kendisini arayarak başkana cevap vermesi gerektiğini söylediğini belirterek, işini kaybetme korkusuyla mesajlara karşılık vermek zorunda kaldığını ifade etti. İfadesinde, Özcan'ın kendisini bir otele davet ettiğini, bu teklifi kabul etmediğini anlatan Öznur Ç., daha sonra WhatsApp üzerinden aranarak "Narvendeyim, şoförü gönderiyorum, şoför seni alacak buraya getirecek, kimse bilmesin" denildiğini aktardı.

Öznur Ç., şoför Suat Ç. tarafından otele götürüldüğünü ve burada yaşanan olayların ardından aynı otelde birkaç kez daha görüştüklerini ileri sürdü. Bu görüşmeler sırasında tehditler nedeniyle rızası dışında cinsel ilişkiye girdiğini öne süren Öznur Ç., üçüncü görüşmede ise Özcan'ın birlikte İstanbul'a gitmek, uyuşturucu madde kullanmak ve farklı kişilerle birlikte toplu halde cinsel birliktelik yaşamak istediğini söylediğini iddia etti.

Öznur Ç., söz konusu görüşmelere belediyeye ait kiralık araçlarla götürüldüğünü de söyledi. İfade veren Suat Ç. ise Öznur Ç.'yi birden fazla kez bir otele Tanju Özcan'ın yanına götürdüğünü belirtti.

Öznur Ç. ve Suat Ç.'nin ifadelerinin ardından Tanju Özcan hakkında 'Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Tanju Özcan, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tanju Özcan'a Yeni Suçlama! - Son Dakika

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