Tanju Özcan'ın Gözaltına Alınması... Çağlar Çağlayan: "Belediye Başkanımızın Buradan Elini Kolunu Sallayarak Serbest Kalması Gerekir"

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Dursun ALKAYA

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen Özcan'ın ifadesine başlandığını belirten CHP avukatı Çağlar Çağlayan, ANKA Haber Ajansı'na şöyle konuştu:

"Bolu Belediye Başkanımızın gözaltına alındığı haberini alınca hemen hızlıca Bolu'ya geldik. Başkanımızla da görüştük. Belediye Başkanımız Bolu'da öğrencilerin burs alması için kurduğu bir vakıf var. Bu vakıfla ilgili, vakfa bağışa zorlama yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmış durumda. Başsavcılığın yaptığı açıklamalarında dosyanın genelinden de anladığımız kadarıyla kendisine yöneltilecek sorulardan da zaten göreceğiz, kendisinin şahsına dönük herhangi bir menfaat temini iddiası dahi yok. Haliyle Bolu Belediye Başkanı'nın şu anda anladığımız kadarıyla ifade vermesinin tek nedeni garibanın, halkın ihtiyaçlarını karşılamak için bir vakıf kurmuş olması. Bazı şirketlerin bu bağış verilebilecek yere, bağış yapılacak yere ya da reklam sözleşmeleri için zorlandığı iddiası var. Ancak bağış yapmayan, yardımda bulunmayan, reklam sözleşmesi imzalamayan yerlere de ceza kesildiği iddiası var. Ancak durum tam tersi. Belediye yetkilileri de siyasilerimiz de gerekli incelemeleri yapmışlar."

"Zorlama suretiyle irtikap suçunun unsurları oluştuğu yönünde bir iddiada bulunulmuş"

Buradaki durum tam tersi, şöyle bir durum. Bolu genelinde zaten hep aynı marketler şube açmış durumda. Bütün marketlere rutin denetimler yapılıyor. Şartları sağlamayan hatta 2024 yılında hükümetin Cumhurbaşkanı'nın ve hatta Devlet Bahçeli'nin çağrıları üzerine de stokçulukla mücadele kapsamında da denetimler yapılıyor. Sadece marketlere değil banka şubelerine de denetimler yapılıyor. İmara aykırılık konusunda çok hassaslar. Zaten Bolu'da kent temizliği konusunda da belediye çok hassastı. Bu yönde herkese yapılan rutin denetimler sanki yalnızca bu işle ilgili bir bağışa zorlama gibi düşünülmüş ve zorlama suretiyle irtikap suçunun unsurları oluştuğu yönünde bir iddiada bulunulmuş. Diğer yönden bu konuda şunu söylemek lazım, Bolu Belediye Başkanı zaten Bolu kent merkezinde adliyeye çok yakın bir yerde belediye başkanlığı yapıyor. Tek geçirdiği, ilk geçirdiği soruşturma da bu değil. Hiçbir şekilde Bolu'yu terk etme Bolu'dan ayrılma durumu yok. Kendisiyle ilgili bir soruşturma başlatılmış olması hukuken doğru değil ama oldu da başlatıldığı durumda dahi kendisi gayet rahatlıkla adliyeye gelip konuya ilişkin bilgilerini aktarabilir, ifadesini verebilecekken bir ramazan günü hafta sonu, erken saatte diğer belediye meclis üyeleri arkadaşlarımızla ve yol arkadaşlarıyla beraber gözaltına alınmış olması yapılan işlemi de son derece orantısız bir hale getirmiştir. Görünen o ki Bolu Belediye Başkanımız halkın ihtiyacı olanın yanında olduğu için sadece bir soruşturmaya tabi tutulmamış maalesef aynı zamanda özgürlüğünden edilerek gözaltına alınmıştır. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesi, bu ifade sürecinden sonra hızla serbest kalması ve Bolululara hizmet etmesinin önünün açılması gerekmektedir.

"Belediye Başkanımızın buradan elini konut sallayarak serbest kalması gerekir"

Biz kendisiyle de az önce bir durum değerlendirmesi yaptık. Kendisine yüklenen suç, anlatılan fiil öyle bir fiil ki aslında adliyeye bir davet edilip ifade de verebilirdi, yazılı ifade de verebilirdi. Ona rağmen gözaltına alınmış durumda. Fiilin tutuklamayı dahi gerektirmeyen hali de göz önüne alındığında ve anladığımız kadarıyla bir örgüt suçlaması da yapılmış değil, bu yönü de göz önünde bulundurulduğunda aslında tutuklu yargılanması zaten mümkün değil, herhangi bir adli kontrol hükmünün dahi uygulanmaması, buradan elini kolunu sallayarak serbest kalması, çıkması ve bir an önce hizmetlerine dönmesi gerekir Belediye Başkanımızın."