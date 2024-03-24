Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı\'nın cenazesi Adıyaman\'da defnedildi

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan'ı ziyaret etti

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Karadeniz, bakkal esnafının genel durumu hakkında bilgi aldı ve şehir esnafını her zaman öncelikli gördüklerini belirtti. Başkan Akdardağan ise birliktelikle önemli çalışmalar yapacaklarına inandıklarını ifade ederek Vali Karadeniz'e teşekkür etti. Ziyarette Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan da yer aldı.