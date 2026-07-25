Tanker Gaz Sızıntısı Endişesi Yarattı

Sultangazi'de bir tankerde yapılan basınç tahliyesi, gaz sızıntısı endişesiyle mahallede paniğe yol açtı.

Esentepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı'nda park halindeki 34 RBH 577 plakalı karbondioksit tankerinden gaz çıktığını düşünen vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri tanker şoförünün bulunmaması nedeniyle müdahalede güçlük çekti.

Çevredeki vatandaşlar, ekiplerin çalışmasını endişeyle takip etti.

Tanker şoförünün aracın başına gelerek basınç tahliyesi yaptığını belirtmesi üzerine ekipler normale döndü.