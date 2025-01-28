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Tanpınar Şiirleri İş Sanat'ta

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirleri, 10 Şubat'ta İş Sanat dinletisinde müzikle yorumlanacak.

28.01.2025 16:50
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Türk edebiyatının önemli eserlerini müzikle buluşturan İş Sanat dinletileri kapsamında Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirleri yorumlanacak.

İş Sanattan yapılan açıklamaya göre, Tanpınar'ın eserleri 10 Şubat'ta İş Sanat Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

"Mavi, Maviydi Gök Yüzü" başlıklı dinletide, Tanpınar'ın şiirlerini Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek.

Metnini Atilla Birkiye'nin hazırladığı etkinliğin müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın, sahneye uyarlanmasını ise Mehmet Birkiye üstlendi.

Şemsa İdil Ural çello, Seda Subaşı keman, Serdar Yalçın da piyanosu ile şiirlere eşlik edecek.

Gelenek ile modernlik arasındaki gerilimi ustaca işlediği roman, hikaye ve şiirleri ile Türk edebiyatına büyük katkı sağlayan usta yazar, eserlerinde kültürü, tarihi ve estetiği iç içe geçiren çok katmanlı bir anlatım sundu.

Usta yazar, zamanı sadece bir "kavram" değil, hayatın her anında hissedilen bir "duygu" olarak eserlerinde işledi.

Ücretsiz gerçekleşecek dinletinin rezervasyonları Biletix'ten yapılabilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tanpınar Şiirleri İş Sanat'ta - Son Dakika

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