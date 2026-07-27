Tanrıkulu'dan Cezaevi Ziyareti - Son Dakika
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Tanrıkulu'dan Cezaevi Ziyareti

Tanrıkulu\'dan Cezaevi Ziyareti
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Sezgin Tanrıkulu, Deniz Göktaş ve avukat Mehmet Pehlivan'ı Çorlu Cezaevi'nde ziyaret etti.

(ANKARA) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Çorlu Karatepe Cezaevi'nde komedyen Deniz Göktaş'ı ve avukat Mehmet Pehlivan'ı ziyaret etti.

Sezgin Tanrıkulu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Çorlu Karatepe Cezaevinde komedyen Deniz Göktaş, meslektaşım Mehmet Pehlivan ve diğer dostlarımızla görüştüm. Kara mizah ve politik esprileriyle tanınan Deniz Göktaş, hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutuluyor. Bugün itibarıyla yaptığı itirazlar da reddedildi. Yaklaşık bir aydır cezaevinde olmasına rağmen hala iddianamesi hazırlanmadı. Ne yazık ki Türkiye'de mizah yapmanın, politik espri üretmenin dahi suç sayıldığı bir dönemden geçiyoruz. Deniz Göktaş şu anda kuyu tipi cezaevinde tutuluyor. Sağlığı iyi. Soran tüm dostlarına selam ve sevgilerini iletiyor.

Meslektaşımız avukat Mehmet Pehlivan da adeta avukatlık yaptığı, görevini layıkıyla yerine getirdiği için cezaevinde. Hukuken çoktan tahliye edilmiş olması gereken bir dosyada, hukuksuz tutukluluğu devam ediyor. Sağlığı iyi. O da soran herkese selam ve sevgilerini gönderiyor. Çorlu'dan herkese selam ve sevgiler."

Kaynak: ANKA

Mehmet Pehlivan, İnsan Hakları, Politika, Cezaevi, Güncel, Çorlu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tanrıkulu'dan Cezaevi Ziyareti - Son Dakika

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