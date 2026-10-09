Tanrıkulu, Tarsus Cezaevi'nde tutuklu Vahap Seçer ve diğer başkanları ziyaret etti - Son Dakika
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Tanrıkulu, Tarsus Cezaevi'nde tutuklu Vahap Seçer ve diğer başkanları ziyaret etti

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Tanrıkulu, Tarsus Cezaevi\'nde tutuklu Vahap Seçer ve diğer başkanları ziyaret etti
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YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Mersin Tarsus Cezaevi'nde tutuklu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve diğer belediye başkanlarını ziyaret etti. Tanrıkulu, başkanların sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek yaşananın zulüm olduğunu söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Mersin Tarsus Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve diğer belediye başkanlarını ziyaret etti. Tanrıkulu, "Mesele bizim farklı cezaevlerinde tutulan belediye başkanlarımızı ve siyasetçilerimizi ziyaret etmemiz, onların selamlarını sizlere iletmemiz değil. Mesele, yaşanan bu zulümdür" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Mersin Tarsus Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve diğer belediye başkanlarını ziyaret etti. Tanrıkulu, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Mesele bizim farklı cezaevlerinde tutulan belediye başkanlarımızı ve siyasetçilerimizi ziyaret etmemiz, onların selamlarını sizlere iletmemiz değil. Mesele, yaşanan bu zulümdür. Yıllarca milletvekilliği yapmış, halkın çok güçlü desteğiyle seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanımız, tam da sürecin en kritik zamanında gözaltına alındı ve tutuklandı. Bu, yalnızca bir zulüm ve haksızlık değil; aynı zamanda bu süreci yürütenlere de bizlere de verilmek istenen bir mesajdır."

Ziyaret ettikleri belediye başkanlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu aktaran Tanrıkulu, başkanların selam ve sevgilerini ilettiklerini söyledi.

Tanrıkulu, açıklamasında "Gayretullaha çoktan dokundular. Çoktan dokundular. Bu haksızlığın hesabı elbette sorulacak. Ama onların yaptığı gibi değil; adil bir biçimde, hukuk içinde ve demokratik yollarla sorulacak" dedi.

Kaynak: ANKA
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