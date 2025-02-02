Tanrıverdi Ailesi'ne Devlet Desteği

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Adıyaman'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde beslediği tüm hayvanları telef olan Tanrıverdi ailesi, devlet desteğiyle tekrar kavuştuğu hayvanlardan geçimini sağlıyor.

Merkeze bağlı Durukaynak köyünde yaşayan Tanrıverdi ailesinin depremde ahırlarının yıkılması sonucu 7 büyükbaş ve 40 küçükbaş hayvanı telef oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tek geçim kaynağı hayvancılık olan Tanrıverdi ailesine 7 büyükbaş ve 40 küçükbaş hayvan hediye etti.

Bu destekle yeniden hayvancılığa başlayarak hayata tutunan aile, besicilikten elde ettiği gelirle geçimini sağlıyor.

Ali Tanrıverdi, AA muhabirine, depremde 3 ahırlarının çöktüğünü, maddi ve manevi olarak büyük hasar aldıklarını söyledi.

Devletin desteğiyle hayata yeniden bağlandıklarını belirten Tanrıverdi, şöyle konuştu:

"Kaybettiğimiz hayvanlara karşılık devlet sağ olsun bire bir sayısında geri verdi bize. Annem babam ve ben bu işi yapıyoruz, geçimimizi bu işten sağlıyoruz. Biz aile olarak hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bu işimizi severek yapıyoruz. Hayvanlarımızın sayısı gittikçe çoğalıyor. Devletimiz bize yem konusunda da destek oldu, devletin bütün kademelerinden Allah razı olsun. Bize yardımcı oldular."

Anne Hanım Tanrıverdi de depremin ardından dışarı çıktığında 3 ahırın yıkıldığını görünce büyük üzüntü yaşadığını aktardı.

Hayvanları çok sevdiğini ifade eden Hanım Tanrıverdi, "Ahırlarımız çöktü, hayvanlar hep altında kaldı. İnek, koyun, kuzu hepsi ölmüştü. Geçimimiz hayvancılıktan geliyor. Devlet sağ olsun bize hayvanlarımızı geri verdi." dedi.