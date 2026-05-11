Tanrıverdi\'den Mehmetçiğe Ziyaret

AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, esnaf ziyaretinde karşılaştığı Mehmetçiği görev yaptığı kışlada ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, nisan ayında Mevlana Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Tanrıverdi, vatani görevini yapmak için Bursa'dan kente gelen Umut Öztürk ve annesi Özlem Öztürk ile bir lokantada karşılaştı.

Aileyle bir süre sohbet eden Tanrıverdi, bir ay sonra Öztürk'ü vatani görevini yaptığı 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında ziyaret etti.

Öztürk'ün annesi Özlem Öztürk'e de sürpriz yaparak telefonda görüşen Tanrıverdi, Anneler Günü'nü kutladı.

Tanrıverdi, vatan nöbetinde başarı dilediği Öztürk'e "hayırlı teskereler" temenni etti.

Mehmetçiklere görevlerinde başarı dileyen Tanrıverdi, ailelerin dualarının ve milletin desteğinin her zaman yanlarında olduğunu belirtti.