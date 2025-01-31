Tantan: Atatürk ile Sorunlu Zihniyet Emperyalizmin Oyuncağı - Son Dakika
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Tantan: Atatürk ile Sorunlu Zihniyet Emperyalizmin Oyuncağı

Sadettin Tantan, TSK'dan ihraç edilen teğmenler hakkında siyasi karar eleştirisi yaptı.

31.01.2025 19:28
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(ANKARA) - Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, " Mustafa Kemal Atatürk'le sorunu olan zihniyet emperyalizmin oyununa tutsaktır. Türkiye, Atatürk'le sorunlu siyasi zihniyeti sandığa gömecek ve yoluna devam edecektir. Teğmenlerin TSK'dan ihraç edilmesi siyasi bir karardır. Orduya siyasetin sirayet etmesi, dış politikanın iç politikaya alet edilmesi devlet geleneğine, bekamıza zarar verir" dedi.

Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, beş teğmenin TSK'dan ihraç edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Mustafa Kemal Atatürk'le sorunu olan zihniyet emperyalizmin oyununa tutsaktır. Türkiye, Atatürk'le sorunlu siyasi zihniyeti sandığa gömecek ve yoluna devam edecektir. Teğmenlerin TSK'dan ihraç edilmesi siyasi bir karardır. Orduya siyasetin sirayet etmesi, dış politikanın iç politikaya alet edilmesi devlet geleneğine, bekamıza zarar verir. Bu yanlışa imza atılmaması için toplumun büyük bir bölümünden gelen çağrılara kulak tıkayanlar, TSK'nın hepimizin ortak değeri ve ülkemizin gözbebeği kurumu olduğunu yoksaymıştır. Bu yurt bizim sahip çıkacağız!"

Kaynak: ANKA

Sadettin Tantan, Dış Politika, Politika, 3-sayfa, Güncel, TSK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tantan: Atatürk ile Sorunlu Zihniyet Emperyalizmin Oyuncağı - Son Dakika

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