Tanzanya’da Siyasi Cinayet: Muhalefet Üyesi Kibao Öldürüldü - Son Dakika
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Tanzanya’da Siyasi Cinayet: Muhalefet Üyesi Kibao Öldürüldü

Tanzanya'da ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisi üyesi Mohamed Ali Kibao, kaçırılarak öldürüldü. Kibao'nun cenazesi bugün toprağa verilecek.

09.09.2024 17:52
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Tanzanya'da ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisinin (Chadema) üst düzey üyesi kaçırılarak öldürüldü.

BBC'nin haberine göre, 69 yaşındaki Mohamed Ali Kibao, Darüsselam kentinden memleketi Tanga şehrine seyahat ederken şüpheli güvenlik görevlileri tarafından zorla otobüsten indirildi.

Darüsselam'ın sahil bölgesi Ununio'da ölü bulunan Kibao'nun otopsisinde ciddi şekilde dövüldüğü ve yüzüne asit döküldüğü belirlendi.

Olay, Tanzanya'da geniş çaplı tepkilere yol açtı, başkalarının da kaçırıldığı ve öldürüldüğü haberleri üzerine birçok kişi hükümetten harekete geçmesini istedi.

Ana muhalefet partisi üyesi Kibao'nun cenazesi, bugün Tanga şehrinin Darigube bölgesinde toprağa verilecek.

Cumhurbaşkanı Hassan'dan kınama

Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Kibao'nun kaçırılıp dövüldükten sonra üzerine asit dökülerek vahşice öldürülmesini kınadı.

Hassan, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Soruşturma mercilerine bu korkunç olay ve benzerleri hakkında en kısa zamanda bana detaylı bilgi iletmeleri talimatını verdim. Ülkemiz bir demokrasidir ve her vatandaşın yaşama hakkı vardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tanzanya’da Siyasi Cinayet: Muhalefet Üyesi Kibao Öldürüldü - Son Dakika

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