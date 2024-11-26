Tanzanya'da Bina Çökmesi: Ölü Sayısı 29'a Yükseldi

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Tanzanya'da hükümet sözcüsü Thobias Makoba, Darüsselam kentinde 16 Kasım'da bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a yükseldiğini söyledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Makoba, Darüsselam'ın Kariakoo bölgesinde 4 katlı binanın çökmesine ilişkin açıklama yaptı.

Makoba, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a yükseldiğini söyledi.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları hakkında da bilgi veren Makoba, çöken binanın yakın çevresi hariç bölgede hayatın normale dönmesinin beklendiğini aktardı.

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, 20 Kasım'da Kariakoo bölgesini ziyaret etmiş, güvenli olmayan binaların yıkılacağını ve çöken bina ile ilgili araştırma yapmak için 20 üyeli bir soruşturma komisyonunun kurulduğunu açıklamıştı.