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Tanzanya'da muhalif göstericiler anayasa ve seçim komisyonu reformu talebiyle sokaklara indi - Son Dakika
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Tanzanya'da muhalif göstericiler anayasa ve seçim komisyonu reformu talebiyle sokaklara indi

Tanzanya'da binlerce muhalif gösterici, anayasa ve seçim komisyonu reformunun yapılması çağrısıyla Darüsselam'da gösteri düzenledi. Ana muhalefetteki CHADEMA destekçileri, 2024 yerel seçimleri ve 2025 başkanlık seçimleri öncesi şeffaflık ve adalet taleplerini dile getirdi. Muhalefet, seçim komisyonunda yapılacak değişiklikle devlet başkanının üyeleri atama planına karşı çıkıyor.

Tanzanya\'da muhalif göstericiler anayasa ve seçim komisyonu reformu talebiyle sokaklara indi
24.01.2024 - 18:53,
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Tanzanya'da binlerce muhalif gösterici anayasa ve seçim komisyonu reformunun yapılması çağrısıyla sokaklara indi.

Ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisinin (CHADEMA) destekçileri, geçen yıl sona eren protesto yasağının ardından ilk kez Darüsselam'da gösteri düzenledi.

CHADEMA lideri Freeman Mbowe'nin öncülüğünde toplanan kalabalık, hükümete 2024 yerel seçimleri ve 2025 başkanlık seçimleri öncesi şeffaflık ve adalet çağrısı yaptı.

Mbowe, konuşmasında, seçim komisyonunda yapılması istenen değişikliklerde muhalefetin görüşlerinin de alınması ve anayasa değişikliği talebinde bulundu.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride hayat pahalılığı da protesto edildi.

Muhalefet, hükümetin seçim komisyonunda yapmayı planladığı değişiklikle üyelerin büyük kısmını devlet başkanının ataması fikrine karşı çıkıyor.

Ülkede 2023'te protesto yasağını kaldıran Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, gelecek yıl yapılacak seçimlerde yeniden aday olmayı planladığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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Demokrasi, Tanzanya, Politika, Güncel, Son Dakika

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