Tanzanya'da Pediatrik Dental Sedasyon Ünitesi Açıldı - Son Dakika
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Tanzanya'da Pediatrik Dental Sedasyon Ünitesi Açıldı

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Ankara Üniversitesi ve TİKA işbirliğiyle Tanzanya'da Pediatrik Dental Sedasyon Ünitesi açıldı.

Ankara Üniversitesi ve TİKA işbirliğiyle Tanzanya'da kurulan "Pediatrik Dental Sedasyon Ünitesi" törenle hizmete açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve beraberindeki heyet, "Pediatrik Dental Sedasyon Ünitesi" projesinin yürütüldüğü Muhimbili Sağlık Bilimleri Üniversitesini (MUHAS) ziyaret ederek, Üniversite Rektörü Prof. Appolinary A.R. Kamuhabwa ve yönetimiyle bir araya geldi.

Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Dr. Bekir Gezer ve TİKA Tanzanya Koordinatörü Halim Ömer Söğüt'ün de heyete eşlik ettiği görüşmede, Ankara Üniversitesi-MUHAS ve TİKA işbirliğinde yürütülen projelerde gelinen son aşama ve gelecekte hayata geçirilmesi planlanan vizyoner projeler ele alındı.

Görüşmenin ardından, MUHAS Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde kurulan Pediatrik Dental Sedasyon Ünitesi açılışı ile Paramedik Eğitimi İş Birliği Protokolü imza törenine geçildi.

Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Dr. Bekir Gezer, burada yaptığı konuşmada, iki kardeş ülke olan Türkiye ve Tanzanya arasındaki ilişkilerin her geçen gün geliştiğini görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Hayata geçirilen projelerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gezer, "İlişkilerimizin her alanda daha da ilerlediğini göreceğiz. Birlikte yapacak daha çok işimiz var." ifadelerini kullandı.

"Birlikte sürdürülebilir bir sağlık hizmeti oluşturuyoruz"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da sağlıkla ilgili iki önemli adımı hayata geçirmiş olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, açılışı yapılan kliniğin, Ankara Üniversitesi ile Tanzanya arasında uzun yıllardır adım adım geliştirilen dostluğun ve akademik işbirliğinin somut bir sonucu olduğunu vurguladı.

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin Tanzanya ile ilişkilerinin yıllar öncesine uzandığını anımsatan Ünüvar, Zanzibar'da gerçekleştirilen sosyal sorumluluk faaliyetleriyle başlayan sürecin, eğitim programları, akademisyen ve öğrenci hareketlilikleri, klinik eğitimler ve ortak kapasite geliştirme çalışmalarıyla devam ettiğini anlattı.

TİKA'nın gerekli ekipman ve altyapının oluşturulmasına önemli katkılar sağladığını, Ankara Üniversitesinin de klinik bilgi birikimini, akademik deneyimini ve eğitim kapasitesini ortaya koyduğunu aktaran Ünüvar, şunları kaydetti:

"Daha da önemlisi, Tanzanyalı diş hekimleri Ankara Üniversitesinde 'dental sedasyon' konusunda yoğun teorik ve klinik eğitim aldılar. Hasta güvenliği, klinik protokoller ve özellikle çocuk hastaların sedasyon altında güvenli biçimde tedavi edilmesine yönelik uygulamalı eğitimler gerçekleştirdiler. Dolayısıyla bugün buraya yalnızca bir teknoloji ya da cihaz getirmiş değiliz. Bilgiyi paylaşıyoruz, insan kaynağını geliştiriyoruz ve birlikte sürdürülebilir bir sağlık hizmeti oluşturuyoruz."

"İsteğimiz, somut faydalar üretebilecek ilişki kurmak"

MUHAS Rektörü Prof. Appolinary A.R. Kamuhabwa ise Tanzanya ve Türkiye arasında yıllar önce başlayan bir dostluğun bulunduğunu, bu yapılanların iki ülke arasındaki dostluğun devamı olduğunu belirtti.

MUHAS olarak, Ankara Üniversitesini sadece bir partner kurum değil, stratejik akademik ortak olarak gördüklerinin altını çizen Kamuhabwa, "Bizim isteğimiz, somut faydalar üretebilecek bir ilişki kurmak. Bu insanlar eğitim aldı, bunlar somut faydalar. Bu eğitimi alanlar, şu anda başkalarını eğitiyorlar. Bu çok takdire şayan." ifadelerini kullandı.

TİKA Koordinatörü Halim Ömer Söğüt de TİKA olarak Tanzanya'da gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgi verdi.

Ardından katılımcılar, sedasyon ünitesini gezerek, çalışanlardan verilen hizmetler hakkında bilgi aldı.

???????Ankara Üniversitesi heyeti, Tanzanya temasları kapsamında Darüsselam Büyükelçiliği ve TİKA Tanzanya Koordinatörlüğünü de ziyaret etti.

Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, Dış Politika, Tanzanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tanzanya'da Pediatrik Dental Sedasyon Ünitesi Açıldı - Son Dakika

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