Tanzanya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 1000 Kişi Evsiz Kaldı

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Tanzanya'da şiddetli yağışların neden olduğu seller nedeniyle Arusha bölgesinde en az 1000 kişinin evsiz kaldığı bildirildi.

Arusha bölgesi yetkilisi Paul Makonda, basına yaptığı açıklamada, şiddetli yağışların hayatı olumsuz etkilediğini belirtti.

Makonda, Tanzanya'nın kuzeyindeki Arusha'da devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sellerde en az 1000 kişinin evsiz kaldığını söyledi.

Bölgedeki incelemelerin devam ettiği bilgisini paylaşan Makonda, can kayıplarının artabileceğinden endişe ettiklerini kaydetti.

Tanzanya'da 2 haftadır şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 58 kişi hayatını kaybetti, 126 bin kişi sellerden etkilendi.