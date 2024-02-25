Tanzanya'da trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tanzanya'da trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti

Tanzanya\'da trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti

Tanzanya'nın kuzeyindeki Arusha şehrinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere en az 15 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de ağır yaralandı.

25.02.2024 16:02
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ARUSHA, 25 Şubat (Xinhua) -- Tanzanya'nın kuzeyindeki Arusha kentinin Ngaramtoni banliyösünde meydana gelen trafik kazası mahali görülüyor, 24 Şubat 2024.

Yerel polis yetkililerinin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Tanzanya'nın kuzeyindeki Arusha şehrinde dört aracın karıştığı bir trafik kazasında 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere en az 15 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de ağır yaralandı. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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