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Tanzanya'nın Zanzibar kentinde kırmızı göz hastalığı salgını - Son Dakika
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Tanzanya'nın Zanzibar kentinde kırmızı göz hastalığı salgını

Tanzanya\'nın Zanzibar kentinde kırmızı göz hastalığı salgını

Tanzanya'nın Zanzibar kentinde ortaya çıkan kırmızı göz hastalığı salgınında en az 4.579 kişi enfekte oldu. Hastalığın genellikle göz kızarıklığına neden olan şişen veya genişleyen kan damarlarıyla yayıldığı belirtiliyor. Hastalığın tedavisi henüz bulunamadığı için sağlık yetkilileri, hastalığı geleneksel ilaçlarla tedavi etmeyi bırakmaları konusunda uyarıyor.

31.01.2024 12:35
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ZANZİBAR, 31 Ocak (Xinhua) -- Tanzanya'nın Zanzibar kentinde en az 4.579 kişi, ülkede iki hafta önce ortaya çıkan kırmızı göz hastalığı (konjonktivit) salgınına yakalandı.

Zanzibar Sağlık Bakan Yardımcısı Hassan Khamis Hafidh, vakaların Unguja ve Pemba Adaları'ndaki sağlık merkezleri ile devlet hastaneleri ve özel hastanelerde bildirildiğini belirtti.

Hafidh, Salı günü ofisinde düzenlediği basın toplantısında, çoğunlukla şişen veya genişleyen kan damarları nedeniyle göz kızarıklığına neden olan hastalığın Tanzanya anakarasından gelen yolcular tarafından Zanzibar'a yayıldığını söyledi.

Hastalığa yakalanan kişileri geleneksel ilaçlarla kendi kendilerini tedavi etmeyi bırakmaya çağıran Hafidh, hastalığın kanıtlanmış bir tedavisi olmadığını vurguladı.

Tanzanya sağlık yetkilileri 16 Ocak'ta salgın için yüksek alarm durumuna geçerken, ön incelemeler hastalığın ülkede çok sayıda kişiye bulaştığını gösteriyor.

Kaynak: Xinhua

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