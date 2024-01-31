Tanzanya\'nın Zanzibar kentinde kırmızı göz hastalığı salgını

ZANZİBAR, 31 Ocak (Xinhua) -- Tanzanya'nın Zanzibar kentinde en az 4.579 kişi, ülkede iki hafta önce ortaya çıkan kırmızı göz hastalığı (konjonktivit) salgınına yakalandı.
Zanzibar Sağlık Bakan Yardımcısı Hassan Khamis Hafidh, vakaların Unguja ve Pemba Adaları'ndaki sağlık merkezleri ile devlet hastaneleri ve özel hastanelerde bildirildiğini belirtti.
Hafidh, Salı günü ofisinde düzenlediği basın toplantısında, çoğunlukla şişen veya genişleyen kan damarları nedeniyle göz kızarıklığına neden olan hastalığın Tanzanya anakarasından gelen yolcular tarafından Zanzibar'a yayıldığını söyledi.
Hastalığa yakalanan kişileri geleneksel ilaçlarla kendi kendilerini tedavi etmeyi bırakmaya çağıran Hafidh, hastalığın kanıtlanmış bir tedavisi olmadığını vurguladı.
Tanzanya sağlık yetkilileri 16 Ocak'ta salgın için yüksek alarm durumuna geçerken, ön incelemeler hastalığın ülkede çok sayıda kişiye bulaştığını gösteriyor.
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