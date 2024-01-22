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Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü, NKÜ Rektörü ile Görüştü - Son Dakika
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Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü, NKÜ Rektörü ile Görüştü

Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti. Görüşmede, üniversitenin faaliyetleri ve yürütülen projeler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü, NKÜ Rektörü ile Görüştü
22.01.2024 - 10:53,
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Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Akdemir ve Şahin görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

Şahin, üniversitenin faaliyetleri ve yürütülen projeler konusunda Akdemir'e bilgi verdi.

Akdemir de Şahin'e teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmede bulundu.

Ziyarette, Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Özden, Tekirdağ Kadastro Müdürü Namık Kemal Erzurum, Süleymanpaşa Tapu Müdürü Serhan Demirbilek ve Şube Müdürü Yıldırım Torlak da yer aldı.

Uzunlar, Demirli Mahallesi'ni ziyaret etti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Dedecik Mahallesi'nde esnafları ziyaret eden Uzunlar, vatandaşlarla sohbet edip isteklerini dinledi.

Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Uzunlar, mahalledeki eksikliklerin kısa süre içerisinde tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.

Mahallede devam eden çalışmaları inceleyen Uzunlar'a ziyaretinde muhtar Adnan Dursun eşlik etti.

Kaynak: AA
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