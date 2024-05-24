Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü\'nün 177. Kuruluş Yıl Dönümünde Mevlit Okutuldu

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Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğünce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutuldu.

Eski Cami'de okutulan mevlitte şehitler, gaziler ile hayatını kaybetmiş Tapu ve Kadastro Teşkilatı çalışanları için dua edildi.

Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, köklü bir kuruluş olmanın getirdiği sorumluluğu yerine getirdiklerini söyledi.

Kuruma emek verenleri hiçbir zaman unutmadıklarını belirten Akdemir, "Unutmak tükenmek demektir. İnsan geçmişiyle geleceğe ışık tutar. Dolayısıyla geçmişlerimizi yad etmek istedik." dedi.