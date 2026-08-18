Tapu ve Kadastro Müdürü Vali Soytürk'ü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Tapu ve Kadastro Müdürü Vali Soytürk'ü Ziyaret Etti

Tapu ve Kadastro Müdürü Vali Soytürk\'ü Ziyaret Etti
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Edirne Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü Akdemir, Tekirdağ Valisi Soytürk ile görüştü.

Edirne Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akdemir, Bölge Müdür Yardımcısı Yunus Tokmak ve Müdür Yardımcısı Vekili Yakup Dağ ile birlikte Vali Soytürk'le bir süre görüştü.

Akdemir'e ziyarette Tekirdağ Kadastro Müdürü Namık Kemal Erzurum, Çorlu Tapu Müdürü İrfan Ayakdaş ve Ergene Tapu Müdürü Filiz Özbek eşlik etti.

Ziyarette kurumların çalışmaları ve yürütülen hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tapu ve Kadastro Müdürü Vali Soytürk'ü Ziyaret Etti - Son Dakika

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