Tapu ve Kadastro’dan 179. yıl mesajı

21.05.2026 09:52
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak, güçlü teknolojik altyapımız, nitelikli insan kaynağımız ve yenilikçi yaklaşımımızla ülkemize değer üretmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Gedikli, kurumun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Genel Müdürlüğün 179 yıldır devletin hafızasını taşıyan, geçmişten aldığı tecrübeyi geleceğin vizyonuyla birleştiren güçlü bir kurumsal mirasa sahip olduğunu belirtti.

Genel Müdürlüğün, mülkiyetin güvence altına alınmasından mekansal veri üretimine, arşiv mirasının korunmasından dijital hizmet altyapılarının geliştirilmesine kadar geniş bir sorumluluk alanında faaliyet gösterdiğini aktaran Gedikli, bugün, teknolojiyi merkeze alan güçlü dönüşüm süreciyle kamu hizmetlerinde yeni dönemin öncülerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Gedikli, Web Tapu, TAKBİS, MEGSİS, Parsel Sorgu, üç boyutlu şehir modelleri ve dijital kadastro uygulamalarıyla vatandaşın hizmetlere daha hızlı, güvenli ve şeffaf şekilde erişimini sağladıklarına, aynı zamanda Türkiye'nin mekansal veri altyapısını daha güçlü bir yapıya kavuşturduklarına işaret etti.

Bugün ulaştıkları seviyenin, Türkiye ölçeğinde olduğu kadar uluslararası alanda da dikkatle takip edilen bir dönüşüm modelini ortaya koyduğunu ifade eden Gedikli, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'dan KKTC'ye uzanan işbirlikleri, bilgi paylaşımı programları ve teknik projelerle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz, sahip olduğu kurumsal birikimi dost ve kardeş ülkelerle paylaşmayı sürdürmektedir. 'Türkiye'ye Gelecek, Dünyaya Model' anlayışıyla geliştirdiğimiz sistemler ve dijital uygulamalar, birçok ülke tarafından örnek alınan güçlü bir kamu teknolojisi altyapısına dönüşmüştür. 179 yıllık bu büyük mirası geleceğe taşırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un ortaya koyduğu şehircilik ve dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda, köklü devlet geleneğimizi modern teknolojiyle buluşturmaya, vatandaş odaklı hizmet anlayışımızı güçlendirmeye ve ülkemizin dijital dönüşüm sürecine katkı sunmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak, güçlü teknolojik altyapımız, nitelikli insan kaynağımız ve yenilikçi yaklaşımımızla ülkemize değer üretmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

