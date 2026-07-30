Taraklı'da Astronomi Tutkunları Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taraklı'da Astronomi Tutkunları Buluştu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Gözlem Etkinliği, Sakarya'da 200 katılımcıyla astronomi gözlemleri ve etkinlikler düzenliyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki Karagöl Yaylası'nda düzenlenen Marmara Gözlem Etkinliği (MAGET), astronomi meraklılarını bir araya getirdi.

Sakarya İpekyolu Kültür ve Dayanışma Derneği öncülüğünde, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) işbirliğiyle düzenlenen ve 2 Ağustos'ta sona erecek etkinlik kapsamında yaklaşık 200 katılımcı yaylada oluşturulan kamp alanında çadır kurarak gözlem ve eğitimlere katılıyor.

Katılımcılar etkinlik boyunca profesyonel teleskoplarla gündüz güneş, gece ise gökyüzü gözlemleri gerçekleştiriyor.

Programda ayrıca astronomi konferansları, uzay temalı bilimsel etkinlikler, uygulamalı eğitimler, atölye çalışmaları ile "Anne-Baba-Çocuk" temalı etkinlikler yer alıyor.

SUBÜ akademisyenleri ile üniversitenin Astronomlar Topluluğu da organizasyona bilimsel destek sağlıyor.

Etkinlikle Sakarya'nın astronomi ve uzay bilimleri alanında öne çıkan merkezlerden biri haline getirilmesi hedefleniyor.

"Sakarya'yı Türkiye'de bir marka şehir haline taşıma hedefimiz var"

Sakarya İpekyolu Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Eren, AA muhabirine dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Eren, öncülüğünü yürüttükleri etkinlikte SUBÜ ile işbirliği yaptıklarını, AstroBilgi ekibinin de etkinliğe akademik ve bilimsel anlamda destek sağladığını söyledi.

Karagöl Yaylası'nın Marmara Bölgesi'nin en az ışık kirliliği olan yerlerinden biri olduğunu belirten Eren, bölgenin ulaşılabilir olmasının da gözlem etkinliğini uygun hale getirdiğini kaydetti.

Eren, organizasyonda uzay alanında çocukların meraklarını giderecek faaliyetlerde bulunduklarını anlatarak, uzmanların da çocukları uzay konusunda bilgilendirdiğini dile getirdi.

Üniversite öğrencileri ve amatör astronomlarla gece gözlem yaptıklarına işaret eden Eren, "Marmara Gözlem Projesi'ni ilk hayata geçirdiğimizde ön talep toplama konusunda duyurularda bulunduk. Sakarya'da gözlem meraklılarının çok fazla olduğunu gördük. Yerel halk ve Sakarya'nın merakı bizleri böyle bir etkinlik yapmaya itti. Marmara Gözlem Etkinliği ile Sakarya'yı Türkiye'de bir marka şehir haline taşıma hedefimiz var." diye konuştu.

"Gökyüzüyle insanları buluşturmak istiyoruz"

İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Koçer de 2006'dan bu yana etkinliklere katılarak vatandaşlara astronomi anlattığını, gözlem şenliği yaptığını söyledi.

Gündüz güneş gözlemi, gece gökyüzü gözlemi yaptıklarını, öğretmenlere yönelik astronomi eğitimleri düzenlediklerini bildiren Koçer, "Özellikle fen bilgisi öğretmenlerine yönelik düzenliyoruz. Onların daha çok ihtiyacı var. Her yaştan çocuklara atölyeler yaptırıyoruz. Bu atölye çalışmalarıyla çocukların hem astronomiye, gökyüzüne ilgisini artırıyoruz hem de onları bilgilendiriyoruz. Her yıl gökyüzüne olan ilginin arttığını görüyoruz. Son yıllarda çok fazla etkinlik yapılmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

Koçer, öğretmenler ve öğretim üyelerinden oluşan 11 kişilik "Astrobilgi" ekipleri olduğunu, tamamen bağımsız olarak çalıştıklarını belirterek, Türkiye'de hemen her yere giderek deneyim ve bilgilerini aktardıklarını anlattı.

Amaçlarının bilgiyi yaymak olduğunu dile getiren Koçer, "Bu son derece önemli bir şey. Gökyüzüyle insanları buluşturmak istiyoruz. Sosyal medyada çok yanlış bilgiler var. Özellikle astrologlar, ufocular yanlış bilgilerle yanıltıyorlar. Bütün bunları toparlamak için bu çalışmaları yapıyoruz. Öğretmenlere yönelik TÜBİTAK, Milli Eğitim destekli veya özel kolejlerin desteğiyle çok sayıda etkinlik yaptık. Bu etkinlikleri ücretsiz yapıyoruz. 2006'da bunu yapmaya başladık." şeklinde konuştu.

Koçer, son yıllarda astronomiye olan ilginin giderek arttığını, en çok da ilkokul öğrencilerinin ilgisinin artmasının sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Marmara, Taraklı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taraklı'da Astronomi Tutkunları Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başsavcılık düğmeye bastı, ABD’deki fenomen yayıncı Canbequit’e erişim engeli getirildi Başsavcılık düğmeye bastı, ABD'deki fenomen yayıncı Canbequit'e erişim engeli getirildi
Ankara’da kritik Filistin zirvesi: Hakan Fidan Hamas heyetini kabul etti Ankara'da kritik Filistin zirvesi: Hakan Fidan Hamas heyetini kabul etti
Arnavutköy’de düğün fotoğrafçısını öldürüp ormana gömdüler 3 şüpheli Van’da yakalandı Arnavutköy’de düğün fotoğrafçısını öldürüp ormana gömdüler; 3 şüpheli Van’da yakalandı
Türkiye alevlerle mücadele ediyor: Bakan Yumaklı’dan son durum açıklaması Türkiye alevlerle mücadele ediyor: Bakan Yumaklı'dan son durum açıklaması
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran’ın ifadesi ortaya çıktı Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran’ın ifadesi ortaya çıktı
Gözaltı sonrası serbest bırakılan Mesut Can Tomay’dan ilk açıklama Gözaltı sonrası serbest bırakılan Mesut Can Tomay'dan ilk açıklama

21:44
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
21:41
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
21:19
Aydın ve Balıkesir’de orman yangını Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Aydın ve Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
21:04
Önder Sav CHP’den istifa etti, Savcı Sayan adak kesti
Önder Sav CHP'den istifa etti, Savcı Sayan adak kesti
20:48
İsrailli kadın askerlerden skandal paylaşım
İsrailli kadın askerlerden skandal paylaşım
18:51
Canlı anlatım: Danimarka’da goller üst üste
Canlı anlatım: Danimarka'da goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 21:51:19. #7.12#
SON DAKİKA: Taraklı'da Astronomi Tutkunları Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.