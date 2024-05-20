Taraklı'da iş yerinde yüksekten düşen kadın işçi yaralandı - Son Dakika
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Taraklı'da iş yerinde yüksekten düşen kadın işçi yaralandı

Taraklı\'da iş yerinde yüksekten düşen kadın işçi yaralandı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir iş yerinde çalışan kadın işçi, dengesini kaybederek yüksekten düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, Taraklı Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan kadının durumu hakkında bilgi verilmedi.

20.05.2024 20:13
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde iş yerinde yüksekten düşen kadın işçi yaralandı.

Taraklı- Göynük yolunda tavuk kümesinde çalışan F.Y. (25), dengesini kaybetmesi sonucu yüksek alandan yere düştü.

İhbar üzerine iş yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

F.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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