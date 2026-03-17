Taraklı'da Kadir Gecesi Etkinliği

Sakarya'nın Taraklı İlçesinde, Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Tarihi Yunus Paşa Camisi'nde kılınan teravih namazı sonrası çıkarılan ve 63 parça beze sarılı Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi.
Etkinlik sonunda camiden çıkanlara gül suyu, lokum, çikolata gibi çeşitli ikramlar verildi.
