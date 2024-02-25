Taraklı'da kamyon tarlaya devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Taraklı'da kamyon tarlaya devrildi, sürücü yaralandı

Taraklı\'da kamyon tarlaya devrildi, sürücü yaralandı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, mısır yüklü kamyonun kontrolden çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazada mısırlar tarlaya ve yola döküldü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve yol temizlendikten sonra ulaşım tekrar açıldı.

25.02.2024 19:15
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, kamyonun tarlaya devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Taraklı'dan Göynük istikametine giden Ömer Ç. (31) idaresindeki 41 BK 668 plakalı mısır yüklü kamyon, kontrolden çıkarak Çamlık mevkisinde tarlaya devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, mısırlar tarlaya ve yola döküldü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, temizlik çalışmalarının ardından açıldı.

Kaynak: AA

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