Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çarpışan kamyon ile otomobilde hasar meydana geldi.
İ.C. yönetimindeki 34 KFF 617 plakalı otomobil ile sürücünün ismi öğrenilemeyen 81 AAE 916 plakalı kamyon, Taraklı-Göynük kara yolu Gölpazarı kavşağında çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrularak yoldan çıkan otomobil, 50 metre sürüklenerek dere kenarında durabildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kamyon ve otomobil sürücüleri kazadan yara almadan kurtuldu, araçlarda hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Taraklı'da Kaza: Kamyon ve Otomobil Çarpıştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?