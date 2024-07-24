Taraklı'da trafik kazasında yaralanan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan yabancı uyruklu kadın, 26 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.

Taraklı-Göynük- Gölpazarı Kavşağı'nda 28 Haziran'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki bir hastaneye sevk edilen yabancı uyruklu Marieana Dunutrıu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Taraklı ilçesinde 28 Haziran'da Murat K'nin kullandığı 41 DK 561 plakalı tır, Taraklı-Göynük-Gölpazarı kavşağında Tahir B. idaresindeki 07 MTT 46 plakalı otomobille çarpışmış, kazada yaralanan sürücü Tahir B. ile otomobildeki Dunutrıu Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.